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    В Ереване вооруженные люди ворвались в отдел полиции. Прогремел взрыв

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    8 комментариев

    Неизвестные люди, вооруженные гранатами, ворвались в Нор-Норский отдел полиции Еревана. Об этом в воскресенье, 24 марта, сообщает армянское издание News.am.

    По данным издания, группа людей требует от полиции освободить неких граждан, которые, по их словам, были незаконно задержаны правоохранительными органами.

    Во дворе здания полиции прогремел взрыв.

    «Еще двое человек с ручными гранатами потребовали отпустить сторонников, в противном случае они угрожали взорвать гранаты», — говорится в публикации.

    К отделу полиции прибыло большое количество силовиков, добавляет News.am.

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    Комментарии 8

    Гость24 Мар 2024 в 17:58
    Побегают, успокоятся
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