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    У «Лондон Молла» копится пробка. Машины МЧС объезжают очередь по трамвайным путям

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    У ТРК «Лондон Молл» в Петербурге, где объявлена эвакуация из-за сообщения о заложенной бомбе, затруднено движение транспорта. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки» в воскресенье, 24 марта.

    Фото: скриншот сайта yandex.ru
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    Пробки образовались на улицах Коллонтай, Нерчинской и Дальневосточном проспекте. На кадрах очевидцев запечатлено, как машины МЧС объезжают очередь по трамвайным путям. Также, по словам горожан, полиция частично перекрыла Дальневосточный проспект.

    В ТРК «Лондон Молл» эвакуировали посетителей из-за угрозы взрыва. Задержан мужчина, который сообщил, что якобы оставил в торговом комплексе взрывчатку.

    Фото: скриншот сайта yandex.ru

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    ЭвакуацияТРК
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