У «Лондон Молла» копится пробка. Машины МЧС объезжают очередь по трамвайным путям

У ТРК «Лондон Молл» в Петербурге, где объявлена эвакуация из-за сообщения о заложенной бомбе, затруднено движение транспорта. Это следует из данных сервиса «
Пробки образовались на улицах Коллонтай, Нерчинской и Дальневосточном проспекте. На кадрах очевидцев запечатлено, как машины МЧС объезжают очередь по трамвайным путям. Также, по словам горожан, полиция частично перекрыла Дальневосточный проспект.
В ТРК «Лондон Молл» эвакуировали посетителей из-за угрозы взрыва. Задержан мужчина, который сообщил, что якобы оставил в торговом комплексе взрывчатку.