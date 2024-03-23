В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при теракте в «Крокусе». Обновлен список погибших

Состояние 16 человек, в том числе одного ребенка, пострадавших при теракте в подмосковном «Крокусе» оценивается как крайне тяжелое. Об этом 23 марта сообщил ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.



Еще 44 человека, в том числе двое детей, находятся в тяжелом состоянии.



«По оперативным данным, в стационарах Московской области, Москвы и федеральных медорганизаций оказывается медицинская помощь 107 пострадавшим в теракте в "Крокус сити холле", в том числе 4 детям. Состояние 16 пострадавших, среди которых 1 ребенок, - крайне тяжелое, еще 44, в том числе 2 детей — в тяжелом состоянии», — заявили в ведомстве.