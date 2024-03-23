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    ТЕМА ДНЯ

    Задержаны предполагаемые террористы

    Теракт в «Крокус Холле»

    В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при теракте в «Крокусе». Обновлен список погибших

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    Состояние 16 человек, в том числе одного ребенка, пострадавших при теракте в подмосковном «Крокусе» оценивается как крайне тяжелое. Об этом 23 марта сообщил ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

    Еще 44 человека, в том числе двое детей, находятся в тяжелом состоянии.

    «По оперативным данным, в стационарах Московской области, Москвы и федеральных медорганизаций оказывается медицинская помощь 107 пострадавшим в теракте в "Крокус сити холле", в том числе 4 детям. Состояние 16 пострадавших, среди которых 1 ребенок, - крайне тяжелое, еще 44, в том числе 2 детей — в тяжелом состоянии», — заявили в ведомстве.

    Число погибших, по данным Следственного комитета, возросло до 93 человек, из них удалось опознать 41. Их список опубликован на сайте Минздрава.

    Всех, кто увидел в списках погибших своих близких, просят позвонить на «горячую линию» по телефону 122-0. Для звонков из Москвы: 8 (800) 550-50-30.

    Власти Москвы и Подмосковья уже пообещали компенсации пострадавшим и семьям погибших.

    Ранее ФСБ рассказало о задержании 11 человек, включая 4 террористов, участвовавших в нападении. Боевики, по данным ведомства, пытались скрыться и двигались в сторону российско-украинской границы. Преступники, как заявляют в ФСБ, планировали перейти границу и имели контакты на украинской стороне. Установлено, что теракт был тщательно спланирован. Оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике, добавили в ФСБ.

    Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в концертный зал, где должно было пройти выступление группы «Пикник», и открыли стрельбу по людям. Начался пожар. Огонь быстро охватил огромную площадь. По последним данным, погибли 93 человека. Пока известно, что среди жертв были трое детей. В больницах и на амбулаторном лечении находится 121 человек, среди которых трое детей 7, 8 и 11 лет.

    О том, как это было, читайте в рассказах очевидцев.

    В Петербурге и ряде других регионов России отменены все массовые мероприятия, приспущены флаги. Усилены меры безопасности. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

    О стрельбе в «Крокусе» доложили президенту РФ Владимиру Путину. Он пожелал пострадавшим выздоровления, а также поблагодарил врачей.

    Все главные новости о теракте — в нашей онлайн-трансляции.

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