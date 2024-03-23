Власти Москвы и Подмосковья заплатят по 3 млн семьям погибших в теракте в «Крокусе»

О выплатах пострадавшим и семьям погибших в результате теракта в «Крокус сити холле» сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем тelegram-канале. Также власти компенсируют расходы на похороны.



По 3 млн рублей чиновники заплатят близким погибших. По 1 млн рублей — пострадавшим, которые находятся в стационаре. По 500 тыс. рублей переведут пострадавшим, которые лечатся амбулаторно.

«Ежемесячные выплаты также будут получать дети, зарегистрированные в Подмосковье, чьи отец или мать погибли в трагедии. Кроме того, всем в обязательном порядке мы компенсируем расходы на захоронение и урегулируем все юридические вопросы», — написал Воробьев.