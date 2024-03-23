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    ТЕМА ДНЯ

    Задержаны предполагаемые террористы

    Теракт в «Крокус Холле»

    Власти Москвы и Подмосковья заплатят по 3 млн семьям погибших в теракте в «Крокусе»

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    О выплатах пострадавшим и семьям погибших в результате теракта в «Крокус сити холле» сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем тelegram-канале. Также власти компенсируют расходы на похороны.

    По 3 млн рублей чиновники заплатят близким погибших. По 1 млн рублей — пострадавшим, которые находятся в стационаре. По 500 тыс. рублей переведут пострадавшим, которые лечатся амбулаторно.

    «Ежемесячные выплаты также будут получать дети, зарегистрированные в Подмосковье, чьи отец или мать погибли в трагедии. Кроме того, всем в обязательном порядке мы компенсируем расходы на захоронение и урегулируем все юридические вопросы», — написал Воробьев.

    Напомним, накануне вечером несколько вооруженных мужчин открыли стрельбу в Crocus City Hall перед концертом группы «Пикник». В здании начался пожар, частично обрушилась кровля. В результате теракта погибли 93 человека, 121 пострадали. Утром директор ФСБ доложил президенту о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокусе».

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