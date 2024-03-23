SHAMAN заявил, что готов оплатить похороны каждого погибшего в теракте в «Крокусе»

Певец SHAMAN отреагировал на теракт в Подмосковном «Крокус Сити холле», жертвами которого стали десятки человек. Пост он опубликовал в своем телеграм-канале 23 марта.



«Я готов оплатить похороны каждого невинно погибшего, а также лечение и реабилитацию каждого пострадавшего в этой ужасной трагедии», – сообщил артист.



SHAMAN написал, что любые беды и напасти всегда сплачивали Россию, делали ее крепче и сильнее. «Запугать и сломать нас не получится и в этот раз. Все мы — одна большая семья. А в семье чужого горя не бывает», – уверен певец.

