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    ТЕМА ДНЯ

    Теракт в Crocus City Hall

    Теракт в «Крокус Холле»

    SHAMAN заявил, что готов оплатить похороны каждого погибшего в теракте в «Крокусе»

    2379
    13 комментариев

    Певец SHAMAN отреагировал на теракт в Подмосковном «Крокус Сити холле», жертвами которого стали десятки человек. Пост он опубликовал в своем телеграм-канале 23 марта.

    «Я готов оплатить похороны каждого невинно погибшего, а также лечение и реабилитацию каждого пострадавшего в этой ужасной трагедии», – сообщил артист.

    SHAMAN написал, что любые беды и напасти всегда сплачивали Россию, делали ее крепче и сильнее. «Запугать и сломать нас не получится и в этот раз. Все мы — одна большая семья. А в семье чужого горя не бывает», – уверен певец.

    Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в концертный зал, где должно было пройти выступление группы «Пикник», и открыли стрельбу по людям. Начался пожар. Огонь быстро охватил огромную площадь. По последним данным, погибли 60 человек. Пока известно, что среди жертв были трое детей. В больницах и на амбулаторном лечении находится 121 человек, среди которых трое детей 7, 8 и 11 лет.

    О том, как это было, читайте в рассказах очевидцев.

    В Петербурге и ряде других регионов России отменены все массовые мероприятия. Усилены меры безопасности. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

    О стрельбе в «Крокусе» доложили президенту РФ Владимиру Путину. Он пожелал пострадавшим выздоровления, а также поблагодарил врачей.

    Все главные новости о теракте – в нашей онлайн-трансляции.

    ЛАЙК3
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 13

    Гость23 Мар 2024 в 09:53
    "Совпадение? -Не думаю!"
    +0−0
    Гость23 Мар 2024 в 09:52
    Шаман, язык не сотри.
    +4−0
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