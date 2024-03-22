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    Стрельба в Crocus City Hall

    Теракт в «Крокус Холле»

    Крыша «Крокус Сити холла» охвачена пламенем

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    Крыша концертного зала «Крокус Сити холл» в подмосковном Красногорске охвачена огнем вечером 22 марта. Ранее там раздалась стрельба из автоматического оружия перед концертом группы «Пикник». Кадры пожара публикует телеграм-канал «Подмосковье № 1».

    «Подмосковье № 1»

    Сообщается, что в результате стрельбы есть погибшие. Официального подтверждения этой информации нет. На место выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    РИА Новости пишет, что «как минимум три человека в камуфляже открыли огонь». Есть раненые.

    ТАСС пишет, что стрельба могла вестись из автомата. Сами музыканты не пострадали.

    «Сотрудники московского СОБР и ОМОН подняты по тревоге и направляются в «Крокус Сити холл», — говорится в публикации агентства.

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