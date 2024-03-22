Крыша «Крокус Сити холла» охвачена пламенем

Крыша концертного зала «Крокус Сити холл» в подмосковном Красногорске охвачена огнем вечером 22 марта. Ранее там раздалась стрельба из автоматического оружия перед концертом группы «Пикник». Кадры пожара публикует телеграм-канал «Подмосковье
Сообщается, что в результате стрельбы есть погибшие. Официального подтверждения этой информации нет. На место выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости пишет, что «как минимум три человека в камуфляже открыли огонь». Есть раненые.
ТАСС пишет, что стрельба могла вестись из автомата. Сами музыканты не пострадали.
«Сотрудники московского СОБР и ОМОН подняты по тревоге и направляются в «Крокус Сити холл», — говорится в публикации агентства.