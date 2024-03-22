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    Стрельба в Crocus City Hall

    Заявку однокурсницы Путина на пост главы Верховного суда РФ рассмотрят в апреле

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    Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации 1 апреля рассмотрит заявление Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда РФ. Это следует из предварительной повестки заседания коллегии, опубликованной на сайте ВККС 22 марта.

    Сейчас Подносова занимает должность заместителя председателя ВС РФ и возглавляет Судебную коллегию по экономическим спорам. В середине марта газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и судейскому сообществу, писала, что ее рассматривают как наиболее вероятного кандидата на пост председателя Верховного суда. Об этом же 22 марта пишет РБК, ссылаясь на источники, близкие к системе правосудия.

    Вакансию председателя Верховного суда России ВККС открыла 1 марта, заявки принимались до 22 марта. Вячеслав Лебедев, бессменно возглавлявший Верховный суд с 1989 года, ушел из жизни 23 февраля этого года в возрасте 80 лет. Проститься с ним в Колонный зал Дома Союзов приезжал президент РФ Владимир Путин.

    Ирина Подносова родилась в 1953 году во Пскове. Училась на юридическом факультете Ленинградского государственного университета одновременно с Путиным, закончив его в том же 1975 году. Карьеру начала в отделе юстиции Леноблисполкома города Ленинграда. После работала по специальности в Саратовской области. В 1990 году стала судьей Лужского городского суда Ленобласти, а в 2003 году — его председателем. Через десять лет Подносова заняла должность зампреда Ленинградского областного суда. В 2017 году стала его председателем, а через год возглавила Второй апелляционный суда общей юрисдикции.

    В 2020 году Путин предложил кандидатуру Подносовой на должность зампредседателя Верховного суда РФ. Совет Федерации ее одобрил.

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    Верховный суд РФ
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