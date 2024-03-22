Глава военного комитета НАТО заявил о готовности к войне с Россией

Североатлантический альянс готов к военному конфликту с Россией, об этом 22 марта заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

«Готовы ли мы? Ответ — да! Это наша главная задача — быть готовыми», — заявил Роб Бауэр в ходе интервью изданию украинского Минобороны АрмияInform.

При этом у военно-политического блока НАТО нет планов размещать свои войска на Украине, заявил Бауэр. По его словам, если отдельная страна — участница НАТО решит разместить свои войска на Украине, то это повлияет на весь альянс. Он напомнил, что одним из условий членства Украины в НАТО является отсутствие военных действий на ее территории.