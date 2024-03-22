Глава военного комитета НАТО заявил о готовности к войне с Россией

Североатлантический альянс готов к военному конфликту с Россией, об этом 22 марта заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр.
«Готовы ли мы? Ответ — да! Это наша главная задача — быть готовыми», — заявил Роб Бауэр в ходе интервью изданию украинского Минобороны АрмияInform.
При этом у военно-политического блока НАТО нет планов размещать свои войска на Украине, заявил Бауэр. По его словам, если отдельная страна — участница НАТО решит разместить свои войска на Украине, то это повлияет на весь альянс. Он напомнил, что одним из условий членства Украины в НАТО является отсутствие военных действий на ее территории.
В прошлом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что допускает возможность отправки западных войск на Украину. Это заявление вызвало широкое обсуждение в России и Европе.
Утром 22 марта официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков в интервью изданию «Аргументы и факты» заявил, что Россия фактически находится с Киевом в состоянии войны. Также пресс-секретарь Путина назвал ситуацию с новыми регионами оккупацией России.