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    Евросоюз ввел санкции в связи со смертью Навального*. В списке — начальники колоний и губернатор ЯНАО

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    Европейский Союз принял решение ввести санкции в отношении двух колоний, в которых содержался Алексей Навальный*. Под ограничительные меры в рамках глобального режима санкций ЕС в области прав человека попали также 33 персоналии, сообщается 22 марта на сайте Совета ЕС.

    В санкционный список попали исправительные колонии, где содержался Навальный, начальники этих учреждений и представители судебной власти, выносившие решение о его заключении. Ограничительные меры включают замораживание активов и запрет на въезд в ЕС для указанных лиц.

    Речь идет об ИК-6 в Покрове и ИК-3 «Полярный волк» на Ямале. Под персональные санкции попали начальник ИК-3 Вадим Калинин, начальник УФСИН России по ЯНАО Игорь Ракитин, начальник ИК-2 Александр Муханов. Также Совет постановил включить в санкционный список представителей судебной власти, к примеру Андрея Суворова, который в прошлом году приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима, Кирилла Никифорова, который отклонил иск Навального к ИК-6, чтобы обжаловать перевод в карцер на 12 суток, а также Евгения Николаева и Наталья Дударь, которые, по мнению ЕС, выносили ряд политических решений.

    В других списках фигурируют высокопоставленные чиновники пенитенциарной системы и Минюста. В «Официальном журнале Евросоюза» сказано, что это замминистра юстиции Всеволод Вуколов, первый замглавы ФСИН Валерий Бояринев и глава московского УФСИН Сергей Мороз.

    Из документа также следует, что под ограничения ЕС попали губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, председатель Апелляционной коллегии ВС РФ РФ Владимир Зайцев.

    Алексей Навальный скончался в ИК №3 на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 16 февраля. По данным ФСИН, он почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание. 1 марта в ИК-3 прошла плановая проверка, организованная Общественной наблюдательной комиссией ЯНАО. Нарушений обнаружено не было.

    *Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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    Санкции Евросоюза
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