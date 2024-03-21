«Вежливый человек, на самом деле». Адвокат арестованного за показательное убийство после СВО

Доброжелательный, полжизни дружил с убитым, не совладал с эмоциями. Так описывает его адвокат. Он рассказал «Фонтанке» о характере и ранениях человека, который фактически демонстративно пошел в тюрьму. Если не согласны, то на вопрос № 1 ответа пока нет.

Суд все же арестовал 21 марта Алексея Исакова до 17 мая. По очевидным данным, вечером 18 марта, находясь в ресторане на Московском проспекте, он четырежды выстрелил в друга из ТТ. Исаков не говорит о причинах. Но похоже, как мы и сообщали, конфликт родился из-за 7 миллионов рублей. «Фонтанка» разговорила адвоката.



Исаков вернулся со СВО в ноябре 2023-го. Туда он отправился из колонии, получив в мае 2021-го 3,5 года. Как рассказал его адвокат Сергей Ловыгин, Алексей пробыл на фронте полгода и демобилизован по инвалидности — серьезная контузия. Именно из-за здоровья защита ходатайствовала о продлении срока задержания накануне, 20 марта, — тогда суд должен был избрать меру по делу об убийстве в ресторане «Чабрец».



— Хотели предоставить справки, документы, чтобы не назначать меру, а продлить еще [срок задержания] по особым основаниям, чтобы провести медицинское исследование — можно ли его держать в тюрьме? У человека серьезная травма. Это изменения определенные: мозговые и поведенческие, поэтому мы думали, что, может быть, суд назначит какой-то медицинский осмотр, психиатра, — объяснял мне Ловыгин.



Кроме того, от взрыва снаряда Исакову, по словам адвоката, разорвало перепонку. Ему была назначена операция на ближайшее время. Однако суду и следствию эти медицинские сведения не были предоставлены — мать обвиняемого в понятном психологическом состоянии не смогла оперативно отыскать документы.

Адвокат говорит, что знает Исакова давно и заметил некоторые изменения в его поведении из-за травмы. Иногда его подзащитного пошатывает, он может слегка потерять равновесие. Тем не менее, по словам моего собеседника, Алексей производит впечатление доброжелательного человека.



— Перед тем, как ответить на вопрос, он подумает немножко дольше, затрудняется внятно что-то объяснить, например, где, чего, какой-то адрес... Он не идиот и не дурак. Парень общается и все понимает. Ходит прямо, поворачивает направо, ест правой рукой, ведет себя прилично. Он вежливый человек, на самом деле. Эмоционально-психологическая картина общения с ним: абсолютно доброжелательный, порядочный человек, который готов без коммерческих умыслов содействовать в каких-то направлениях, если ты ему предложишь это по дружбе или знакомству. Он готов помочь, откликнуться.



Убитый им деловой партнер был знаком с ним 20 лет. Они дружили, и обвиняемый вкладывал много денег в бизнес-идеи товарища, но отдачи не получал, убеждал Ловыгин.

— Тот всю жизнь его разводил. Произошедший ужасный случай — это эффект накопившейся бомбы. …Я не знаю его мотивов, была ли это вспышка, или он это готовил. Вы же понимаете, что он не марокканец, чтобы в Испании расстрелять человека в кафе прилюдно, чтобы все знали, что они так делают.

По мнению защитника, случившееся не было показательным продуманным убийством. Он предполагает, что между убитым и подследственным длительное время были неясности в финансовых вопросах и в ходе беседы что-то пошло не так.



— Я несколько раз пересмотрел видео: они сидели, разговаривали, и произошел момент какого-то нагнетания разговора, потому что Исаков выпрямился вперед, головой подал — это как бы беседа в наезде. А убитый сидел, облокотившись о стол, и так вальяжно — он как бы пренебрежительно с ним общался, как я вижу.

«Фонтанка» отмечала: сразу после выстрелов у стрелка было время убежать, однако он с места не двинулся и фактически сдался. У адвоката не нашлось объяснений, почему Исаков так поступил.



Все же есть железобетонный факт, на который пока нет ответа: если все случилось на психе, даже из-за травм на СВО, то пистолет ТТ у Исакова был за поясом с полной обоймой. На видео плохо заметно, передергивает ли он оружие перед стрельбой. Если нет, то патрон был уже в патроннике. Вряд ли даже после СВО так ходят по ресторанам.

