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    Обвиняемому в убийстве партнера в ресторане «Чабрец» не избрали меру пресечения из-за доводов защиты

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    Московский районный суд Петербурга продлил на 72 часа срок задержания Алексею Исакову, обвиняемому в убийстве партнера в ресторане «Чабрец». Как уточняют в пресс-службе судов 20 марта, задержание продлено по ходатайству стороны защиты, которая сообщила о ряде документов, которых нет у следствия.

    Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

    Мужчину доставили в суд сегодня утром. Ему предъявлено обвинение в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). По данным следствия, вечером 18 марта Исаков, находясь в заведении на Московском проспекте, четырежды выстрелил в знакомого из пистолета ТТ. Этот момент попал на видео. Мужчина скончался на месте.

    Фигурант отказался высказываться о виновности. Суд продлил ему срок задержания еще на трое суток, так как защита обвиняемого сообщила о ряде документов, которых нет у следствия.

    По предварительной версии, предметом спора между мужчинами стали 7 миллионов рублей. По данным «Фонтанки», стрелявший 40-летний Исаков недавно вернулся с СВО, куда попал из колонии. Несколько лет назад он устроил гонки с ДПС в Московском районе Петербурга.

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