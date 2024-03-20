Обвиняемому в убийстве партнера в ресторане «Чабрец» не избрали меру пресечения из-за доводов защиты

Московский районный суд Петербурга продлил на 72 часа срок задержания Алексею Исакову, обвиняемому в убийстве партнера в ресторане «Чабрец». Как уточняют в пресс-службе судов 20 марта, задержание продлено по ходатайству стороны защиты, которая сообщила о ряде документов, которых нет у следствия.
Мужчину доставили в суд сегодня утром. Ему предъявлено обвинение в убийстве (
Фигурант отказался высказываться о виновности. Суд продлил ему срок задержания еще на трое суток, так как защита обвиняемого сообщила о ряде документов, которых нет у следствия.
По предварительной версии, предметом спора между мужчинами стали