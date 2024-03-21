Появились кадры видеонаблюдения петербургского банка, откуда исчез миллиард

В распоряжении «Фонтанки» в четверг, 21 марта, появились кадры видеонаблюдения банка в Петербурге, откуда из банковских ячеек пропали ценности на миллиард. Судя по ним, мужчина подходит к зданию, проводит картой по картридеру, получая доступ.
Как ранее стало известно, за кражу из банковских ячеек РосДорБанка на Мичуринской улице арестовали Артура Барбынца. Его задержали в аэропорту Сочи. Из хранилища пропали 200 тысяч долларов и драгоценные камни. Всего было похищено ценностей на миллиард и почти 65 млн рублей.
Арестованного в решающий момент подвела удача. Подробнее о краже на миллиард — читайте в материале «Фонтанки».