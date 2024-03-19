Защита королевского уровня не сработала против южанина Барбынца. «Фонтанка» выяснила, как из ячеек в Петербурге исчез миллиард

Арестованного за кражу из банковских ячеек Артура Барбынца в решающий момент подвела удача. На бумаге пока что он сам себе талант, но ясно, что в действительности не был одинок.
Дело о краже больше чем миллиарда рублей из РосДорБанка на Мичуринской улице в Петербурге могло бы быть новостью, скажем, следующего месяца, а то и года, когда следы злодея давно бы заросли. Но уроженца Краснодарского края Артура Барбынца задержали в аэропорту Сочи, а владельцы денег могут слегка выдохнуть: хотя бы часть похищенного уцелела, а может, найдется и всё.
Потерпевший по делу об особо крупной краже первый раз пришел в хранилище РосДорБанка 12 марта. Он положил в ячейку
Как описывает банк, хранилище на Мичуринской автоматизированное и круглосуточное. Смысл в том, что клиентов в нем не встречает специальный человек со специальными ключами и полномочиями сверять фото из паспорта с физиономией арендатора ячейки. Депозитарий был открыт в 2011 году и включал в себя хранилище ценностей наивысшей категории укрепленности. Банк хвастался, что в нем стоит оборудование компании Gunnebo — шведский концерн делал личный сейф императору
Барбынец, видимо, мог обойти все уровни защиты, проблемой оставался
Естественно, после того как вскрылась первая кража, ячейки подвергли «инвентаризации». Быстро выяснилось, что еще в одном сейфе не хватает
тг-канал Ирина Волк
Барбынца задержали в аэропорту Сочи 16 марта. Известно, что у него есть гражданство Молдавии и вроде как где-то в Кишиневе его ждут ребёнок и беременная жена. Учитывая, что визуально все ячейки были целы, Барбынец мог бы сейчас проводить время в кругу семьи где-нибудь максимально далеко от российского правосудия — ведь к своей ячейке первый потерпевший мог вернуться не на следующий день, а когда угодно, хоть через год.
В материалах дела сперва было записано, что действовал Барбынец в одиночку. Но понятно, что у аферы есть бенефициары. Ныне подозреваемый деньги с собой не повез, а оставил почти все на съемной квартире на улице
«По словам мужчины, заказчиками преступления были его знакомые, которые и предоставили всю необходимую информацию для проникновения в депозитарий. Сейчас правоохранители устанавливают соучастников подозреваемого», — отметила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Арестованный, судя по всему, то ли впервые решился на кражу, то ли впервые попался. Данных о нем нет ни в российских, ни в молдавских судебных базах.