Защита королевского уровня не сработала против южанина Барбынца. «Фонтанка» выяснила, как из ячеек в Петербурге исчез миллиард

Фото: Dmytro Varavin / iStock Поделиться Поделиться





Арестованного за кражу из банковских ячеек Артура Барбынца в решающий момент подвела удача. На бумаге пока что он сам себе талант, но ясно, что в действительности не был одинок.



Дело о краже больше чем миллиарда рублей из РосДорБанка на Мичуринской улице в Петербурге могло бы быть новостью, скажем, следующего месяца, а то и года, когда следы злодея давно бы заросли. Но уроженца Краснодарского края Артура Барбынца задержали в аэропорту Сочи, а владельцы денег могут слегка выдохнуть: хотя бы часть похищенного уцелела, а может, найдется и всё.



Потерпевший по делу об особо крупной краже первый раз пришел в хранилище РосДорБанка 12 марта. Он положил в ячейку 250 тысяч долларов и 30 тысяч евро. На следующий день пришел то ли забирать, то ли докладывать. И увидел зияющую пустоту.



Как описывает банк, хранилище на Мичуринской автоматизированное и круглосуточное. Смысл в том, что клиентов в нем не встречает специальный человек со специальными ключами и полномочиями сверять фото из паспорта с физиономией арендатора ячейки. Депозитарий был открыт в 2011 году и включал в себя хранилище ценностей наивысшей категории укрепленности. Банк хвастался, что в нем стоит оборудование компании Gunnebo — шведский концерн делал личный сейф императору Николаю II , а в конце прошлого века взял на себя ответственность беречь корону Елизаветы II . «Каждая ячейка имеет механический замок, открыть который может только клиент собственным ключом. Система контроля предоставляет доступ к депозитной ячейке при помощи банковской магнитной карточки и введения ПИН-кода . В качестве дополнительных средств идентификации используется устройство определения клиента по биометрическим показателям — по отпечаткам ладони и пальцев правой руки», — сказано на сайте банка 13 лет назад. Изменилось ли что-то в системе на сегодняшний день, «Фонтанке» пока что узнать не удалось: пресс-служба банка не ответила на звонки.



Барбынец, видимо, мог обойти все уровни защиты, проблемой оставался ПИН-код . Как он рассказывает следователям, в хранилище ему удалось установить микрокамеру, на которую часть клиентов и продемонстрировала, в какие именно цифры надо тыкать.



Естественно, после того как вскрылась первая кража, ячейки подвергли «инвентаризации». Быстро выяснилось, что еще в одном сейфе не хватает 200 тысяч долларов, у кого-то пропали драгоценные камни. Всего, напишет Дарья Лебедева из объединенной пресс-службы судов Петербурга, похищено на миллиард и почти 65 миллионов рублей.



Барбынца задержали в аэропорту Сочи 16 марта. Известно, что у него есть гражданство Молдавии и вроде как где-то в Кишиневе его ждут ребёнок и беременная жена. Учитывая, что визуально все ячейки были целы, Барбынец мог бы сейчас проводить время в кругу семьи где-нибудь максимально далеко от российского правосудия — ведь к своей ячейке первый потерпевший мог вернуться не на следующий день, а когда угодно, хоть через год.



В материалах дела сперва было записано, что действовал Барбынец в одиночку. Но понятно, что у аферы есть бенефициары. Ныне подозреваемый деньги с собой не повез, а оставил почти все на съемной квартире на улице 8 Марта в Люберцах — там нашли камни, 4,5 миллиона евро, почти миллион долларов и порядка 20 миллионов в рублях.



«По словам мужчины, заказчиками преступления были его знакомые, которые и предоставили всю необходимую информацию для проникновения в депозитарий. Сейчас правоохранители устанавливают соучастников подозреваемого», — отметила официальный представитель МВД Ирина Волк.