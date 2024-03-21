Выложены два новых трейлера второго сезона «Дома дракона» — черный и зеленый

На YouTube 21 марта появились сразу два новых трейлера второго сезона сериала-приквела «Игры престолов» — «Дом дракона», который должен выйти 16 июня. В центре внимания «черного» ролика — сторона Рейниры Таргариен («черные»), «зеленого» — сторона Алисенты Хайтауэр («зеленые»).
Автор: YouTube/Max
Автор: YouTube/Max
Первый сезон сериала вышел 21 августа 2022 года на HBO. «Дом дракона» — фэнтезийный телесериал, созданный Джорджем Р. Р. Мартином и Райаном Кондалом. В его основе лежат отдельные главы книги Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь».
Рассказывая о планах, шоураннер сериала Райан Кондал говорли, что второй сезон будет более зрелищным: в первом сезоне были показаны истоки конфликта, а во втором — сами сражения с участием драконов, охватившие всю страну.