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    Кино

    Выложены два новых трейлера второго сезона «Дома дракона» — черный и зеленый

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    На YouTube 21 марта появились сразу два новых трейлера второго сезона сериала-приквела «Игры престолов» — «Дом дракона», который должен выйти 16 июня. В центре внимания «черного» ролика — сторона Рейниры Таргариен («черные»), «зеленого» — сторона Алисенты Хайтауэр («зеленые»).

    Автор: YouTube/Max

    Автор: YouTube/Max

    Первый сезон сериала вышел 21 августа 2022 года на HBO. «Дом дракона» — фэнтезийный телесериал, созданный Джорджем Р. Р. Мартином и Райаном Кондалом. В его основе лежат отдельные главы книги Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь».

    Рассказывая о планах, шоураннер сериала Райан Кондал говорли, что второй сезон будет более зрелищным: в первом сезоне были показаны истоки конфликта, а во втором — сами сражения с участием драконов, охватившие всю страну.

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