РИА: Никита Кологривый остается кандидатом на роль Жириновского

Осуждённый 21 марта Никита Кологривый остается кандидатом на роль в фильме про основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом заявил РИА Новости режиссер фильма Александр Баранов после ареста актёра.



20 марта Никита Кологривый оказался в отделе полиции Новосибирска после веселой ночи в одном из баров, где он дрался и приставал к официантке (подробнее об этом читайте на «Фонтанке»). Сегодня суд назначил ему 7 суток административного ареста. Прокурор просил 15 суток, адвокат — штраф или арест на сутки. На заседании актёр просил о помиловании, а после вынесения решения расстроился, но заявил, что он тёртый калач и будет сидеть на киче и писать стихи. Подробности и фотографии — на «Фонтанке».