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    РИА: Никита Кологривый остается кандидатом на роль Жириновского

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    Осуждённый 21 марта Никита Кологривый остается кандидатом на роль в фильме про основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом заявил РИА Новости режиссер фильма Александр Баранов после ареста актёра.

    20 марта Никита Кологривый оказался в отделе полиции Новосибирска после веселой ночи в одном из баров, где он дрался и приставал к официантке (подробнее об этом читайте на «Фонтанке»). Сегодня суд назначил ему 7 суток административного ареста. Прокурор просил 15 суток, адвокат — штраф или арест на сутки. На заседании актёр просил о помиловании, а после вынесения решения расстроился, но заявил, что он тёртый калач и будет сидеть на киче и писать стихи. Подробности и фотографии — на «Фонтанке».

    Фото: НГС
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    Никита Кологривый родился в 1994 году в Новосибирске, он известен по ролям Емели в фильме «По щучьему велению», Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и по другим картинам. Недавно ему предлагали роль Владимира Жириновского в фильме про основателя ЛДПР.

    Фото: НГС

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