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    «Я хотел дочку увидеть». Что было после суда над Никитой Кологривым

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    Актёр Никита Кологривый признался, что расстроился после решения суда 21 марта. Его, напомним, приговорили к 7 суткам административного ареста за дебош в баре.

    Как передаёт НГС, актёр еле сдержал слезы и попросил принести ему книгу Достоевского «Бесы».

    «Я хотел дочку увидеть. Но она должна знать, что отец ее ответственный за свои поступки. Это тоже важно, поэтому пойду сидеть на киче. Писать стихи. Надеюсь, что-нибудь мне светлое еще в голову придет», — заявил актёр.

    Он заявил, что не будет обжаловать решение суда, и выразил уверенность, что прекрасно проведет время за решёткой.

    На суде было очень много журналистов. Кологривый поблагодарил их за работу.

    «Всё в порядке. Я тертый калач. Меня этим вряд ли собьешь с пути моего», — заверил он.

    После вынесения решения суда состоялась небольшая автограф- и фотосессия.

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    Около полудня по местному времени улыбающегося артиста увели из зала суда.

    Фото: Александр Ощепков / NGS.RU
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    Фото: Александр Ощепков / NGS.RU

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