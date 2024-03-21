Вспыливший колпинец с перцовым баллончиком отправил в больницу детей двух соседей

Жителю Колпинского района Петербурга предстоит объяснить полиции газовую атаку, устроенную в девятиэтажке. Он поругался с соседкой так, что пострадали дети. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 марта.
Звонок в дверь квартиры 47-летней жительницы девятиэтажки на Заводском проспекте раздался накануне в одиннадцатом часу ночи. На пороге оказался 37-летний сосед, не настроенный на дружелюбную беседу. Склока закончилась струёй из баллончика, которую мужчина, как позже рассказали соседи, пустил в лицо 14-летнего сына соседки. По предварительным данным, мать была нетрезва.
В экстренные службы об удушающем запахе на лестничной клетке сообщила женщина из квартиры рядом. Её 13-летней дочери также потребовалось внимание медиков - девочке диагностировали контактный дерматит. У мальчика химический ожог кожи. Обоих детей после осмотра отпустили.
Приехавшие на место полицейские поговорили с жильцами, но мужчину с баллончиком дома не застали - дверь в его квартиру никто не открыл.
За последние шесть лет мужчина попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов по делам о побоях и краже. Оба производства прекращены, последнее - в связи с примирением сторон. Выходка в парадной в ближайшее время, вероятно, снова приведёт его в отдел.