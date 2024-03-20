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    Стало известно, от чего могла умереть школьница на квартире у мужчины в Петербурге

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    40 комментариев

    Установлена предварительная причина смерти восьмиклассницы с Васильевского острова, труп которой накануне обнаружили в квартире на проспекте Королева. Как рассказал 20 марта источник «Фонтанки», у девочки была кардиомиопатия. Этот вердикт не окончательный, тело будет тщательно изучено судмедэкспертами.

    Ранее «Фонтанка» писала, что 14-летняя девочка-подросток умерла в гостях у 35-летнего мужчины. Школьница была с подругой. Но в момент трагедии последняя занималась сексом, а гостеприимный хозяин квартиры лишь перевернул восьмиклассницу, чтобы та не захлебнулась рвотными массами. Когда скорую помощь все-таки вызвали, спасать было уже некого.

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    Комментарии 39

    Гость20 Мар 2024 в 21:03
    Что это было😮?
    +0−0
    Гость20 Мар 2024 в 20:55
    Жаль девку - могло б жмж быть
    +0−0
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