Пропавшую школьницу нашли мёртвой в квартире мужчины в Юнтолово

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти восьмиклассницы в Приморском районе Петербурга. Она умерла, пока подруга и
Полицию в многоэтажку на проспекте
Как выяснили полицейские, умерла
О том, как школьница оказалась в Юнтолово, рассказал
Он больше был увлечён другой — той, что представилась Милой, но на подружку поглядывал и отвлёкся от утех, чтобы перевернуть упавшую девушку, которую начало тошнить. Он же, как утверждает, позже забеспокоился и проверил гостью — она не дышала. Испугавшаяся Мила поторопилась одеться и сбежать, когда кавалер вопреки её просьбам вызвал скорую.
Мужчину увезли в отдел. Точную причину смерти школьницы предстоит выяснить судмедэкспертам.
По предварительным данным, девочка из неполной семьи, инспекторам по делам несовершеннолетних она знакома.