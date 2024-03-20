Пропавшую школьницу нашли мёртвой в квартире мужчины в Юнтолово

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти восьмиклассницы в Приморском районе Петербурга. Она умерла, пока подруга и 35-летний хозяин квартиры были увлечены друг другом.



Полицию в многоэтажку на проспекте Королёва, 57 , накануне днём вызвали медики, стало известно «Фонтанке» 20 марта . Бригада скорой приехала, чтобы оказать помощь девушке, но в квартире оказалось, что спасать уже некого.

