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    Пропавшую школьницу нашли мёртвой в квартире мужчины в Юнтолово

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    9 комментариев

    Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти восьмиклассницы в Приморском районе Петербурга. Она умерла, пока подруга и 35-летний хозяин квартиры были увлечены друг другом.

    Полицию в многоэтажку на проспекте Королёва, 57, накануне днём вызвали медики, стало известно «Фонтанке» 20 марта. Бригада скорой приехала, чтобы оказать помощь девушке, но в квартире оказалось, что спасать уже некого.

    Как выяснили полицейские, умерла 14-летняя восьмиклассница с Васильевского острова. В понедельник о её пропаже заявила социальный педагог — девочка ранним утром ушла из школы и больше знать о себе не давала.

    О том, как школьница оказалась в Юнтолово, рассказал 35-летний арендатор квартиры. В ночь на вторник ему было не до сна: мужчина переписывался в группе «Вписки» в мессенджере. Итогом виртуального общения стало приглашение двух девушек в гости. Они приехали около шести утра, обе, как говорит, были навеселе, но одна — как будто не в себе.

    Он больше был увлечён другой — той, что представилась Милой, но на подружку поглядывал и отвлёкся от утех, чтобы перевернуть упавшую девушку, которую начало тошнить. Он же, как утверждает, позже забеспокоился и проверил гостью — она не дышала. Испугавшаяся Мила поторопилась одеться и сбежать, когда кавалер вопреки её просьбам вызвал скорую.

    Мужчину увезли в отдел. Точную причину смерти школьницы предстоит выяснить судмедэкспертам.

    По предварительным данным, девочка из неполной семьи, инспекторам по делам несовершеннолетних она знакома.

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    Комментарии 8

    Гость20 Мар 2024 в 09:58
    В 35 лет не иметь головы на плечах и связываться с несовершеннолетними? А "Мила" то хороша оказалась - бросила девочку, потому что причастна к ее смерти, видимо
    +0−0
    Гость20 Мар 2024 в 09:56
    Столько взрослых тёток вокруг,жаждущих приключений, нет - надо малолеток тащить в постель...Мужик крепко попал и не жалко...
    +7−0
    Гость20 Мар 2024 в 09:47
    В 14 лет по впискам. Где родители?????
    +2−0
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