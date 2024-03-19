Криптопризовые. В комитете ГД по спорту нашли способ обойти санкции на Играх дружбы

Госдума приняла в первом чтении законопроект о проведении Всемирных игр дружбы. В думском комитете по спорту допустили, что для обхода санкций призовые суммы могут выплачиваться в криптовалюте.

Законопроект, единогласно принятый 19 марта в первом чтении, закрепляет правовой статус Международной ассоциации дружбы (IFA) как организатора соревнований, а также прописывает порядок проведения турнира, сообщает пресс-служба комитета по спорту. Финансировать Игры дружбы будут из федерального, регионального и местного бюджетов, а также из внебюджетных источников.

Помимо этого, на время проведения Игр предлагается запретить рост цен на авиабилеты в города, где будут проходить соревнования. Правительство сможет устанавливать «потолок» цен на гостиничные номера. А проезд в транспорте по маршруту спортивного соревнования в пределах города, где будет проходить турнир, предполагается сделать бесплатным. Конкретные маршруты и условия для льгот будут определять субъекты и организаторы Игр.

По аналогии с Олимпиадой предлагается упростить визовый режим для участников-иностранцев. А иностранных волонтеров хотят избавить от необходимости получать разрешение для работы на соревнованиях и рассылать уведомления о прибытии на турнир.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Пирог на пленарном заседании ГД заявил, что выплату призовых на Играх дружбы можно было бы осуществлять в криптовалюте. «Есть хорошая практика по Играм Будущего, когда оплату — премиальные и призовые — они осуществляли это в криптовалюте… Мы можем это повторять — и не будет никаких санкций», — цитирует его РИА Новости.