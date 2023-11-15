МОК назвал российские Игры дружбы угрозой. Это альтернативная Олимпиада, где будут платить миллионы даже иностранцам

Фото: Егор Алеев/ТАСС Поделиться Поделиться





Международный олимпийский комитет предостерег иностранных спортсменов от поездки в Россию на Игры дружбы, а Томас Бах назвал соревнования угрозой. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, из-за чего так занервничали чиновники МОК.



Что случилось

Международный олимпийский комитет предостерег национальные олимпийские комитеты от участия в Играх дружбы, которые пройдут в России в сентябре 2024 года. Директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд настойчиво намекнул, что лучше иностранным спортсменам в Москву не ехать.



«Учитывая растущую политизацию мирового спорта, мы просим все НОК проявлять осторожность в отношении этой инициативы. Любое участие НОК во Всемирных играх дружбы противоречило бы не только рекомендации исполкома МОК от 25 февраля 2022 года в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в России, но и противоречило бы коллективной цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта», — цитирует Маклауда издание Inside the Games, близкое к МОК.



Накануне с критикой Игр дружбы выступил и сам президент МОК Томас Бах. По его словам, организация подобных соревнований угрожает мировому спорту. Напрямую про Игры дружбы он не сказал, но все и всё поняли.

«Автономия мирового спорта под угрозой. Разные политические силы пытаются взять на себя функции международных федераций. Некоторые хотят решать, какие спортсмены и в каких турнирах смогут участвовать. Другие пытаются указывать, где должны проходить соревнования. Третьи хотят организовать свои собственные политические старты. Все это, особенно последнее, означает захват государствами международного спорта. Если им это удастся, роль международных федераций и олимпийского движения станет неактуальной», — заявил Бах.



Что говорят в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у МОК нет монополии на спортивные соревнования. При этом он отметил, что Россия не планирует разрывать сотрудничество с Международным олимпийским комитетом.

«Буква «м» в аббревиатуре МОК не означает монополию на спортивный мир, форматы могут быть разные и вне контекста этого комитета. Россия будет продолжать контакты с МОК, несмотря ни на что. В ближайшем будущем МОК вряд ли развалится», — цитирует Пескова РИА Новости.



Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова тоже решила поиграть в буквы.



«Ангажированные нечистоплотные чиновники превращают МОК в КОМ в горле мирового спорта», — заявила она в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Трехкратный призер Олимпиады, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе обвинила МОК в ангажированности и политизированности. Также она отметила, что главной целью Международного олимпийского комитета давно стала финансовая выгода.

«Это еще раз доказывает, что МОК самая политизированная, а не спортивная организация. И конечно, МОК боится проведения таких мероприятий, принимая во внимание то, что МОК допускает всяких «гендеров», а огромное количество стран это не приемлет. Понимает, что теряет свои позиции. Все, что последние годы делает МОК, — это только зарабатывает, применяет к неугодным санкции и задирает и задирает планку для организаторов Олимпийских игр. А что они делают конкретно для спортсменов? Ничего!» — цитирует Вяльбе ТАСС.



И подобные комментарии звучат из уст всех без исключения российских спортивных чиновников, многие из которых еще сами недавно были спортсменами и выступали на Олимпиаде. И только действующие спортсмены, серебряные призеры Токио-2020 по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины отметили, что Игры дружбы это, конечно, здорово, но Олимпиаду они все равно никогда не заменят.

Игры дружбы — что это вообще такое

Это такая альтернатива Олимпийским играм для отечественных спортсменов, которых по-прежнему тысячи в стране, и у которых теперь из-за практически тотального бана на международной арене за редким исключением не осталось серьезных стартов на высоком уровне. Хотя российские чиновники избегают названия «альтернативная Олимпиада», но по факту это именно так. Судите сами.



Впервые о новых соревнованиях объявили в июне на полях Петербургского экономического форума. Игры дружбы примут Москва и Екатеринбург (водные виды) с 15 по 29 сентября.

«Владимиром Путиным принято решение о проведении в сентябре 2024 года Игр дружбы, подготовка началась. Прорабатывается программа соревнований, планируется участие лучших спортсменов мира. Это не разовое мероприятие. Планируется проведение раз в четыре года», — анонсировал секретарь совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов.

Изначально предполагалось, что программа будет повторять олимпийскую. Но в итоге остановились на 25 видах спорта, некоторые из которых на Олимпиаде вряд ли когда-нибудь появятся.

Вот они: баскетбол, брейкинг, бокс, борьба, велосипедный спорт, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, пляжный футбол, прыжки в воду, синхронное плавание, скалолазание, скейтбординг, спортивная борьба, спортивная гимнастика, теннис, тхэквондо, тяжелая атлетика, фехтование, художественная гимнастика, шахматы, акробатический рок-н-ролл, падел, спортивное программирование. Странно, что при наличии в списке, например, падела (разновидности тенниса), отсутствуют такие классические виды, как гандбол, гребля и стрельба. Для сравнения на Олимпиаде в Париже будет представлено 32 вида спорта.



Сколько получат призеры

Помощник президента Игорь Левитин в сентябре заявил, что медалистов Игр дружбы приравняют к олимпийским призерам во всех смыслах. Их ожидают те же премии и другие привилегии, которые положены российским спортсменам в таких случаях. Напомним, что по действующему распоряжению правительства, разовое вознаграждение от государства за олимпийское золото на Играх-2020 в Токио составляло 4 млн рублей, за серебро — 2,5 млн, за бронзу — 1,7 млн. Еще одна важная деталь: иностранные спортсмены, которые решат выступить на Играх дружбы, получат те же призовые. Тут, кстати, стоит напомнить, что МОК за медали Олимпиады не платит ничего. А во многих странах в принципе нет традиции выплачивать большие призовые за медали. Так что это может быть действительно неплохим аргументом для иностранцев.



«Президент дал поручение считать медалистов Игр дружбы призерами Олимпийских игр, они получат те же выплаты, что и олимпийские призеры. Помните, когда нас не пустили на Олимпийские игры, мы в СССР провели Игры дружбы? Все возвращается на круги своя. Для нас это не ново. Если иностранный спортсмен займет призовое место, он тоже получит выплаты как призер Олимпиады», — говорил Левитин (Левитин имеет в виду «Дружбу-84» — серию международных соревнований, проведённых в СССР с 6 июня по 22 июля и с 16 августа по 16 сентября 1984, после отказа соцстран ехать на Олимпиаду в Лос-Анджелес. — Прим.ред.).



Тут нельзя не отметить щедрость правительства. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, общий призовой фонд Игр дружбы составит 4,6 миллиарда рублей. Для сравнения, на премии для призеров Токио-2020 российский бюджет потратил всего 406 млн рублей. Также Чернышенко сообщил, что всего на соревнованиях ждут 5,5 тысяч человек со всего мира.



«Это будет историческое событие, мы вместе делаем историю», — пообещал вице-премьер.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

