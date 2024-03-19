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    Вернулся с гастролей. В Измайловском саду вновь торжественно открыли «Петербургского ангела»

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    8 комментариев
    Фото: Ирина Лысак / «Фонтанка.ру»
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    «Петербургский ангел» из Измайловского сада вернулся с московских гастролей на свое прежнее место — скамейку у Молодежного театра. Церемония открытия прошла во вторник, 19 марта.

    Во второй половине февраля работу скульптора Романа Шустрова увезли в столицу, чтобы представить гостям выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве. «Ангел «принял участие» в мероприятиях Театрально-концертной недели на петербургском стенде, где стал самым популярным объектом», — рассказали в пресс-службе театра.

    Ирина Лысак / «Фонтанка.ру»

    Сегодня на открытие малой городской скульптуры прибыли представители комитета по культуре, Молодежного театра на Фонтанке и Музея петербургских ангелов. «Я счастлив, что ангел вернулся. Это всё-таки не малая архитектурная форма, это один из символов города. Он может быть не велик, но он очень значим для нас всех», — заявил депутат ЗакСа Борис Вишневский.

    Как напомнила общественный директор Музея петербургских ангелов Елена Добрякова, ангел-старичок был установлен на скамейке в парке при участии своего создателя, Роман Шустров лично контролировал процесс.

    После прибытия из столицы ангел побывал в мастерской Aztor, которая отливала скульптуру, для проведения косметических работ. После того как скульптуру почистили, на ней проявились новые детали. «Рисуночков в книжке не было раньше видно, шнурочки теперь хорошо заметны. А дырявый зонтик намеренно не стали реставрировать, эта деталь была при Романе», — добавила Елена Добрякова. Она также попросила горожан не надевать на ангела шапочки. «Только шарфики, пожалуйста, шляпка у него своя есть», — добавила представитель музея.

    Фото: Ирина Лысак / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Ирина Лысак / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Ирина Лысак / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Ирина Лысак / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Ирина Лысак / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Роман Шустров посвятил этот памятник петербуржцам прежних лет. Речь идет о горожанах, которые пережили гражданскую войну, репрессии и блокаду, но смогли сохранить интеллигентность и любовь к жизни. Скульптура была создана для Симпозиума по городской скульптуре, организованного комитетом по градостроительству и архитектуре в 2012 году, а после ангел «поселился» в Измайловском саду.

    В ноябре 2021 года «Фонтанка» писала об открытии мемориального Музея петербургских ангелов с творческим наследием семьи погибших художников-кукольников — Романа Шустрова и Марии Касьяненко. Он разместился на 46 квадратных метрах мастерской, где жила и творила супружеская пара. Квартира заполнена их авторскими работами: статуэтками, куклами, масками, рисунками и фотографиями. 15 марта 2024 года работы Романа Шустрова и Марии Касьяненко были представлены на выставке «О чём молчит Пьеро» в Музее-квартире Блока.

    Фото: Ирина Лысак / «Фонтанка.ру»
    Фото: Ирина Лысак / «Фонтанка.ру»
    Фото: Ирина Лысак / «Фонтанка.ру»
    Фото: Ирина Лысак / «Фонтанка.ру»
    Фото: Ирина Лысак / «Фонтанка.ру»
    Фото: Ирина Лысак / «Фонтанка.ру»

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    Скульптура
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    Комментарии 8

    Гость19 Мар 2024 в 15:34
    Как же этот петербургский персонаж противоречит представлениям о "новой элите России"! Зато авторам комментариев эта "новая элита" придётся ко двору... (((
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 15:02
    уровень статьи

    и уровень комментариев
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 14:31
    шерстепахи на цвет.мет сдадут наверняка
    +0−0
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