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    В Музее-квартире Блока покажут работы автора «Петербургского ангела» Романа Шустрова и его жены Марии Касьяненко

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    На выставке «О чём молчит Пьеро» вы увидите работы Романа Шустрова и Марии Касьяненко из Музея Петербургских ангелов, открытого в память о супругах. Ещё часть экспонатов предоставят коллекционеры Александр Левин и Николай Сердечный.

    Фото: предоставлено организаторами
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    На выставке вы увидите элементы карнавальных аксессуаров и повседневную одежду — предметы, с помощью которых художники могли превращать обычную жизнь в спектакль. Роман Шустров создал много причудливых образов, и одним из любимых его героев был Пьеро. Сохранилось много карандашных набросков мастера с изображением этого меланхоличного персонажа комедии дель арте, а также работ в технике папье-маше, в бронзе и даже из берёзовых пеньков. Пьеро представляется персонажем-проводником между Серебряным веком и современностью.

    В том числе из-за связи с эпохой начала прошлого века выставка пройдёт в Музее-квартире Блока, к тому же именно в Коломне Роман Шустров прожил семнадцать лет, там же родилась и выросла Мария Касьяненко.

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    Роман Шустров (1959 — 2020) — советский и российский театральный художник, кукольник и скульптор. Одна из самых известных его работ — Петербургский ангел в Измайловском саду, рядом с Молодёжным театром на Фонтанке. Роман Шустров скончался в 2020 году от COVID-19, а через год ушла из жизни и Мария Касьяненко. Выставка в Музее-квартире Блока — дань памяти художникам и проектам, которые они хотели, но не успели воплотить.

    Выставка «О чём молчит Пьеро» пройдёт в Музее-квартире Блока с 15 марта по 21 апреля 2024. 6+

    Фото: предоставлено организаторами

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