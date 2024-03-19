Подростку оторвало кисть в ходе атаки в Белгородском районе. Ранены его мать и ещё одна женщина

В результате утренней воздушной атаки 19 марта в Белгородском районе пострадали, по предварительной информации, три человека. Осколки попали в частный жилой дом в поселке Разумное. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Двое раненых — мать и её сын из повреждённого дома. Третья — женщина, находившаяся на улице. У 14-летнего подростка частично ампутирована рука, осколочные ранения грудной клетки и левой ноги (по данным RT, ему оторвало кисть), у его матери осколочные ранения шеи, брюшной полости и ног. Оба в тяжелом состоянии. У прохожей осколочные ранения рук и ног. Все трое в больницах.
Что касается повреждений, всего в посёлке задело 10 частных домов, несколько квартир в пяти многоквартирных домах. В зданиях школы и детсада выбиты окна. Повреждены 13 автомобилей, три из них сгорели.
«Оперативные службы работают на местах. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется», — отмечает Гладков.
По данным Минобороны, около 10:30 средства ПВО уничтожили в воздухе над Белгородской областью девять реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 «Вампир».
За сутки с 7 утра 17 марта до 7 утра 18 марта в городе Белгороде, по словам Гладкова, после воздушной атаки ВСУ погибли два человека, а также ночью скончался один из пациентов, который получил тяжелое ранение 15 марта на производственном предприятии. 13 человек получили ранения различной степени тяжести. В поселке Октябрьский пострадали восемь человек, в Грайвороне — один мужчина, в селе Гора-Подол — женщина.