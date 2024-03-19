Подростку оторвало кисть в ходе атаки в Белгородском районе. Ранены его мать и ещё одна женщина

В результате утренней воздушной атаки 19 марта в Белгородском районе пострадали, по предварительной информации, три человека. Осколки попали в частный жилой дом в поселке Разумное. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



Двое раненых — мать и её сын из повреждённого дома. Третья — женщина, находившаяся на улице. У 14-летнего подростка частично ампутирована рука, осколочные ранения грудной клетки и левой ноги (по данным RT, ему оторвало кисть), у его матери осколочные ранения шеи, брюшной полости и ног. Оба в тяжелом состоянии. У прохожей осколочные ранения рук и ног. Все трое в больницах.

