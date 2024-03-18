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    Эксперт рассказал, когда коллективный Запад отменит санкции против России

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    Развязка истории с санкциями, которыми Россию закидали Евросоюз, США и многие другие западные страны, в ближайшие годы, скорее всего, не предвидится, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

    «Мы в этом санкционном треке будем находиться не годы, а десятилетия. Тому есть много причин и есть прецеденты. Санкциям против Ирана, например, в этом году в их современном виде будет 45 лет», — рассказал Иван Тимофеев в ходе логистической конференции, которая прошла 18 марта в Москве.

    Санкции это истории долгосрочные, и как минимум по двум причинам. Первая связана с тем, что политические проблемы, которые существуют в отношениях России и так называемого «коллективного Запада», настолько серьезные, что их развязка в ближайшие годы просто-напросто не предвидится. И даже если рано или поздно будет достигнуто какое-то политическое соглашение по Украине и санкции будут как минимум смягчены, вопрос перейдет в плоскость устойчивости и выполнимости этого самого соглашения.

    «Мы помним минские соглашения 2014 года, к которым были привязаны еще те старые вегетарианские санкции. Мы увидели, что это соглашение невыполнимо. Сейчас ситуация намного сложнее, глубже», — говорит Тимофеев.

    В качестве примера Тимофеев привел иранскую сделку 2015 года, которая зафиксировала договоренности о снятии санкций с Ирана в обмен на приостановку программы военного атома.

    «Ну и что мы увидели? Через три года американцы в одностороннем порядке свои санкции вернули. А поскольку крупный бизнес смотрит не на резолюцию ООН, а на решение Минфина США, Госдепа и других американских ведомств, кроме санкционных, то получилось, что фактически режим санкций в отношении Ирана вернулся», — объясняет эксперт и подчеркивает, что легкая обратимость санкций — это тоже стратегический фактор.

    В феврале Россия получила сразу три очередных пакета: от США, в том числе против «Совкомфлота», от Канады и тринадцатый по счету от Евросоюза. Сейчас, говорит Тимофеев, против России применяются практически все санкционные инструменты.

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