Эксперт рассказал, когда коллективный Запад отменит санкции против России

Развязка истории с санкциями, которыми Россию закидали Евросоюз, США и многие другие западные страны, в ближайшие годы, скорее всего, не предвидится, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.



«Мы в этом санкционном треке будем находиться не годы, а десятилетия. Тому есть много причин и есть прецеденты. Санкциям против Ирана, например, в этом году в их современном виде будет 45 лет», — рассказал Иван Тимофеев в ходе логистической конференции, которая прошла 18 марта в Москве.

Санкции это истории долгосрочные, и как минимум по двум причинам. Первая связана с тем, что политические проблемы, которые существуют в отношениях России и так называемого «коллективного Запада», настолько серьезные, что их развязка в ближайшие годы просто-напросто не предвидится. И даже если рано или поздно будет достигнуто какое-то политическое соглашение по Украине и санкции будут как минимум смягчены, вопрос перейдет в плоскость устойчивости и выполнимости этого самого соглашения.