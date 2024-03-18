Ростральные колонны зажглись в Петербурге в честь годовщины присоединения Крыма к России

Факелы на Ростральных колоннах зажгли в Санкт-Петербурге в честь
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Днем на Дворцовой площади прошла акция с участием молодежи, которая выстроилась в слова «Крым, Россия, Путин». В руках молодых людей были белые, синие и красные шарики, символизирующие цвета российского флага.
18 марта 2014 года РФ объявила об официальном вхождении Крыма в состав России. В этот день президент Владимир Путин подписал договор о принятии субъектов по итогам референдума, который прошел 16 марта. За присоединение к РФ высказались 96,7% проголосовавших избирателей в Крыму и 95,6% — в Севастополе. Ранее «Фонтанка» показывала образец медали к
Полюбоваться на горящие Ростральные колонны можно через супервидовую вебкамеру проекта «Фонтанки» — «(От)Личный Петербург».