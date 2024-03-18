Ростральные колонны зажглись в Петербурге в честь годовщины присоединения Крыма к России

Факелы на Ростральных колоннах зажгли в Санкт-Петербурге в честь 10-летия со дня воссоединения Крыма с Россией. Кадрами со стрелки Васильевского острова с «Фонтанкой» делятся читатели в понедельник, 18 марта.



« 10 лет Крым наш», — заявили в беседе с «Фонтанкой» в пресс-службе ГРО «ПетербургГаз».