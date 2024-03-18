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    Ростральные колонны зажглись в Петербурге в честь годовщины присоединения Крыма к России

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    8 комментариев
    Фото: видовая камера «Фонтанки»
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    Факелы на Ростральных колоннах зажгли в Санкт-Петербурге в честь 10-летия со дня воссоединения Крыма с Россией. Кадрами со стрелки Васильевского острова с «Фонтанкой» делятся читатели в понедельник, 18 марта.

    «10 лет Крым наш», — заявили в беседе с «Фонтанкой» в пресс-службе ГРО «ПетербургГаз».

    Фото: видовая камера «Фонтанки»
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    Днем на Дворцовой площади прошла акция с участием молодежи, которая выстроилась в слова «Крым, Россия, Путин». В руках молодых людей были белые, синие и красные шарики, символизирующие цвета российского флага.

    18 марта 2014 года РФ объявила об официальном вхождении Крыма в состав России. В этот день президент Владимир Путин подписал договор о принятии субъектов по итогам референдума, который прошел 16 марта. За присоединение к РФ высказались 96,7% проголосовавших избирателей в Крыму и 95,6% — в Севастополе. Ранее «Фонтанка» показывала образец медали к 10-летию присоединения республики к России.

    Полюбоваться на горящие Ростральные колонны можно через супервидовую вебкамеру проекта «Фонтанки» — «(От)Личный Петербург».

    Фото: видовая камера «Фонтанки»
    Фото: видовая камера «Фонтанки»

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    Ростральные колонны
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    Комментарии 8

    25267490118 Мар 2024 в 19:10
    Я вчерась кошедёк в трамвае стибрил, теперь праздную на его содержимое.
    +3−2
    25267490118 Мар 2024 в 19:08
    "День карманника!"
    +5−1
    Гость18 Мар 2024 в 19:06
    Крым для россии - это как чемодан без ручки. И нести тяжело, и выбросить жалко....
    +3−2
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