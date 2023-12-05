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    В Крыму показали образец юбилейной медали в честь годовщины присоединения к России

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    23 комментария
    Фото: Владимир Константинов / Telegram
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    На заседании президиума Госсовета Крыма утвердили внешний вид медали к 10-летию присоединения республики к России. Образец награды во вторник, 5 декабря, показал в своем телеграм-канале глава крымского парламента Владимир Константинов.

    На лицевой стороне юбилейной медали изображен Крымский мост, а по бокам от него — карты части Керченского и Таманского полуостровов. Сверху расположена надпись «Крым с Россией», а в нижней части — даты «2014–2024». На оборотной стороне написано: «В ознаменование десятой годовщины воссоединения Крыма с Россией».

    Медаль в честь десятой годовщины присоединения Крыма парламент республики учредил 29 ноября. Вручать ее будут гражданам России, иностранцам и лицам без гражданства, внесшим личный вклад в присоединение Крыма и участвовавшим в подготовке и проведении референдума 16 марта 2014 года. Награжденные получат медаль и удостоверение установленного образца.

    В конце ноября Минспорт РФ заявил о намерении учредить памятную медаль в честь 10-летия Олимпийских игр в Сочи, которые проходили в 2014 году. На медали предполагается изобразить горы, море и олимпийские достопримечательности Сочи.

    Фото: Владимир Константинов / Telegram

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