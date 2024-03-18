Годовщину присоединения Крыма к РФ отметили акцией с шариками на Дворцовой

На Дворцовой площади прошла акция с участием молодежи, которая выстроилась в слова «Крым, Россия, Путин». В руках молодых людей были белые, синие и красные шарики, символизирующие цвета российского флага.
В акции участвовали как активисты «Молодой гвардии», так и люди без какой-либо символики. По данным «Фонтанки», в организации принимали участие общественники из «Волонтерской роты». Участники акции, похожие на старшеклассников или студентов, после ее завершения расходились группами, некоторые из них интересовались, кто вечером пойдет на концерт в Петропавловской крепости.
18 марта 2014 года РФ объявила об официальном вхождении Крыма в состав России. В этот день президент Владимир Путин подписал договор о принятии субъектов по итогам референдума, который прошел 16 марта. За присоединение к РФ высказались 96,7% проголосовавших избирателей в Крыму и 95,6% — в Севастополе.