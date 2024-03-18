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    Годовщину присоединения Крыма к РФ отметили акцией с шариками на Дворцовой

    2004
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    Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»
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    На Дворцовой площади прошла акция с участием молодежи, которая выстроилась в слова «Крым, Россия, Путин». В руках молодых людей были белые, синие и красные шарики, символизирующие цвета российского флага.

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    В акции участвовали как активисты «Молодой гвардии», так и люди без какой-либо символики. По данным «Фонтанки», в организации принимали участие общественники из «Волонтерской роты». Участники акции, похожие на старшеклассников или студентов, после ее завершения расходились группами, некоторые из них интересовались, кто вечером пойдет на концерт в Петропавловской крепости.

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    18 марта 2014 года РФ объявила об официальном вхождении Крыма в состав России. В этот день президент Владимир Путин подписал договор о принятии субъектов по итогам референдума, который прошел 16 марта. За присоединение к РФ высказались 96,7% проголосовавших избирателей в Крыму и 95,6% — в Севастополе.

    Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»

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