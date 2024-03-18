Обработано 100% протоколов. ЦИК назвал предварительные итоги выборов президента РФ

Центральная избирательная комиссия РФ обработала 100% протоколов УИК и назвала предварительные итоги голосования на выборах президента России. Об этом стало известно в понедельник, 18 марта, из данных на официальном сайте ЦИК РФ.
После обработки 100% протоколов лидирует действующий глава государства Владимир Путин — 87,28%. На втором месте находится кандидат от КПРФ Николай Харитонов — 4,31%. Следом идет представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков — 3,85%. Замыкает список Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,20%.
Как сообщил председатель Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин, явка горожан составила 74,38%.
После обработки всех протоколов в Санкт-Петербурге лидирует Владимир Путин. За него проголосовали 81,65% петербуржцев. На втором месте находится Владислав Даванков с 6,99%, на третьем месте Леонид Слуцкий — 5,15%. А на четвертом месте Николай Харитонов с 3,49%.
Официальные итоги выборов будут подведены 21 марта.
Граждане РФ выбирали президента на следующие шесть лет с 15 по 17 марта. Впервые голосование на этом уровне проходило в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования.