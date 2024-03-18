ГИБДД со стрельбой ловила в Ленобласти едва ставшего совершеннолетним гостя на неисправной «Ладе»

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Стрельбой по колесам останавливали молодого лихача на «Ладе» в Приозерском районе Ленобласти в минувшие выходные. Он собрал целый букет административных материалов, включая протоколы за «пьяную» езду и неисправную машину.
В 2:58 16 марта у дома 10 по Школьной улице в Саперном сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль ВАЗ-21099, но его водитель требования проигнорировал и только ускорился, рассказали 18 марта в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Полицейские рванули в погоню.
Водитель «Лады» продолжал игнорировать требования об остановке, грубо нарушал ПДД и, как видно на записи с регистратора, едва не устроил ДТП с полицейской машиной. Инспекторы решили применить табельное. «Оружие применяю к бою! Останавливаемся, прижимаемся к обочине!» — предупредил нарушителя полицейский. Он дал предупредительный выстрел в воздух, затем стал целиться по колесам.
На 4-м километре дороги «Саперное — Мельниково — Кузнечное» в результате попаданий «Ладу» удалось остановить. За рулем оказался 18-летний житель Челябинской области. Как показало медосвидетельствование, он был пьян. Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции. В ходе применения табельного оружия никто не пострадал.
В итоге молодого человека привлекли к административной ответственности за вождение в пьяном виде, управление незарегистрированным автомобилем, отсутствие ОСАГО, наличие неисправностей, при которых эксплуатация машины запрещена, а также за невыполнение требования об остановке и неповиновение полиции. По факту произошедшего продолжается проверка.