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    Прямое попадание. Под Белгородом погибли двое

    Прямое попадание в дом под Белгородом: погибли подросток и мужчина, под завалами нашли девочку

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    Два человека погибли и четыре пострадали в селе Никольское Белгородского района после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ 18 марта. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

    Это было прямое попадание в частный жилой дом. 17-летний юноша и взрослый мужчина скончались на месте от полученных ран. Спасатели, разбирая завалы этого дома, нашли маленькую девочку. У нее закрытая черепно-мозговая травма и переломы конечностей.

    «Врачи делают все возможное, чтобы спасти ее жизнь. Оперативные службы продолжают работу по разбору завалов — в доме предположительно могут находиться еще две женщины. Пока их поиски ведутся», — отмечается в сообщении.


    Еще трое пострадавших — мужчины. У одного баротравма, у второго легкие осколочные ранения и ушибленные раны ноги. Третий получил отравление угарным газом и при этом помогал спасателям доставать из-под завалов девочку. Все трое после медицинской помощи на месте отказались от госпитализации.

    «По предварительным данным, в Никольском, помимо разрушенного в результате прямого попадания дома, еще четыре домовладения получили различные повреждения: выбиты окна, повреждены кровля, фасад и заборы», — добавляет Гладков.

    Ранее он рассказывал о двух пострадавших в результате утренней атаки. У одного мужчины минно-взрывная травма и осколочное ранение правого глаза, у другого непроникающее ранение брюшной стенки.

    Утром дежурные средства ПВО уничтожили в воздухе над территорией области десять реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 «Вампир».

    За неделю обстрелов в Белгородской области, по данным Минздрава, погибли 11 человек и 82 пострадали.

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