Прямое попадание в дом под Белгородом: погибли подросток и мужчина, под завалами нашли девочку

Два человека погибли и четыре пострадали в селе Никольское Белгородского района после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ 18 марта. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.



Это было прямое попадание в частный жилой дом. 17-летний юноша и взрослый мужчина скончались на месте от полученных ран. Спасатели, разбирая завалы этого дома, нашли маленькую девочку. У нее закрытая черепно-мозговая травма и переломы конечностей.



«Врачи делают все возможное, чтобы спасти ее жизнь. Оперативные службы продолжают работу по разбору завалов — в доме предположительно могут находиться еще две женщины. Пока их поиски ведутся», — отмечается в сообщении.

