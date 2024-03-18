Прямое попадание в дом под Белгородом: погибли подросток и мужчина, под завалами нашли девочку

Два человека погибли и четыре пострадали в селе Никольское Белгородского района после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ 18 марта. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Это было прямое попадание в частный жилой дом.
«Врачи делают все возможное, чтобы спасти ее жизнь. Оперативные службы продолжают работу по разбору завалов — в доме предположительно могут находиться еще две женщины. Пока их поиски ведутся», — отмечается в сообщении.
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Еще трое пострадавших — мужчины. У одного баротравма, у второго легкие осколочные ранения и ушибленные раны ноги. Третий получил отравление угарным газом и при этом помогал спасателям доставать из-под завалов девочку. Все трое после медицинской помощи на месте отказались от госпитализации.
«По предварительным данным, в Никольском, помимо разрушенного в результате прямого попадания дома, еще четыре домовладения получили различные повреждения: выбиты окна, повреждены кровля, фасад и заборы», — добавляет Гладков.
Ранее он рассказывал о двух пострадавших в результате утренней атаки. У одного мужчины минно-взрывная травма и осколочное ранение правого глаза, у другого непроникающее ранение брюшной стенки.
Утром дежурные средства ПВО уничтожили в воздухе над территорией области десять реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 «Вампир».
За неделю обстрелов в Белгородской области, по данным Минздрава, погибли 11 человек и 82 пострадали.