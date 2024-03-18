Десять снарядов «Вампир» уничтожены над Белгородской областью

Минобороны отчитывается о пресечении атаки с применением реактивной системы залпового огня
18 марта около 8:30 дежурные средства ПВО уничтожили в воздухе десять реактивных снарядов.
По данным минздрава региона, с 12 марта при обстрелах в области погибли 11 человек, 82 пострадали. На улицах Белгорода после вечернего обстрела ночью работали около 200 волонтёров, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Вчера в Белгороде один человек погиб, 11 получили ранения, восемь из них были госпитализированы, рассказывал мэр Валентин Демидов.