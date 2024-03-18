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    Десять снарядов «Вампир» уничтожены над Белгородской областью

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    1 комментарий

    Минобороны отчитывается о пресечении атаки с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» в Белгородской области.

    18 марта около 8:30 дежурные средства ПВО уничтожили в воздухе десять реактивных снарядов.

    По данным минздрава региона, с 12 марта при обстрелах в области погибли 11 человек, 82 пострадали. На улицах Белгорода после вечернего обстрела ночью работали около 200 волонтёров, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Вчера в Белгороде один человек погиб, 11 получили ранения, восемь из них были госпитализированы, рассказывал мэр Валентин Демидов.

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    Комментарии 1

    Гость18 Мар 2024 в 09:59
    Чем сбили?
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