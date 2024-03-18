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    Прямое попадание. Под Белгородом погибли двое

    При новом украинском обстреле Белгородской области пострадали два человека

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    Над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система ПВО. После украинского обстрела есть пострадавшие. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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    У одного мужчины минно-взрывная травма и осколочное ранение правого глаза. Его госпитализировали в областную клиническую больницу. У другого жителя непроникающее ранение брюшной стенки. Он самостоятельно обратился в медучреждение, получил помощь на месте и отказался от госпитализации.

    «После отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгороде различные повреждения выявлены в 11 частных жилых домовладениях, 3 квартирах 3 многоквартирных домов, 7 хозсубъектах и 37 автомобилях и одном пассажирском автобусе, 3 хозпостройках, 2 предприятиях и 1 гараже», — сказано в публикации губернатора Гладкова.

    Также есть повреждения на одном из объектов теплоносителя. Сейчас определяются места и серьезность прорывов. Кроме того, в Белгородском районе выявили различные повреждения в поселках Октябрьский и Разумное.

    Минздрав Белгородской области привел данные по погибшим и пострадавшим за неделю обстрелов: погибли 11 человек и 82 пострадали.

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