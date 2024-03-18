При новом украинском обстреле Белгородской области пострадали два человека

Над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система ПВО. После украинского обстрела есть пострадавшие. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
У одного мужчины минно-взрывная травма и осколочное ранение правого глаза. Его госпитализировали в областную клиническую больницу. У другого жителя непроникающее ранение брюшной стенки. Он самостоятельно обратился в медучреждение, получил помощь на месте и отказался от госпитализации.
«После отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгороде различные повреждения выявлены в 11 частных жилых домовладениях, 3 квартирах 3 многоквартирных домов,
Также есть повреждения на одном из объектов теплоносителя. Сейчас определяются места и серьезность прорывов. Кроме того, в Белгородском районе выявили различные повреждения в поселках Октябрьский и Разумное.
Минздрав Белгородской области привел данные по погибшим и пострадавшим за неделю обстрелов: погибли 11 человек и 82 пострадали.