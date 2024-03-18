В Петербурге спасают младенца после обрезания на дому

Домашнее обрезание привело к тяжелым последствиям у месячного ребенка двух петербуржцев. Младенца пришлось госпитализировать из-за кровотечения. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 марта.



Скорую помощь вызвали накануне на улицу Ростовскую в Шушарах. У мальчика, которому 22 марта исполнится лишь два месяца, кровоточила послеоперационная рана на половом органе. Ребенка доставили в Первую детскую больницу.



Было установлено, что обрезание делалось не из религиозных соображений, а по медицинским показаниям. Младенцу был поставлен соответствующий диагноз. Правда, родители решили провести операцию на дому, а не в условиях больницы. Для этого в квартиру пригласили хирурга из ЦРБ Тосно. Доктор — уроженец Таджикистана, получивший российское гражданство в 2009 году.

