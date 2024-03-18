    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -7

    3 м/с, с-в

    768мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd91.87eur99.97

    В Петербурге спасают младенца после обрезания на дому

    1275
    3 комментария

    Домашнее обрезание привело к тяжелым последствиям у месячного ребенка двух петербуржцев. Младенца пришлось госпитализировать из-за кровотечения. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 марта.

    Скорую помощь вызвали накануне на улицу Ростовскую в Шушарах. У мальчика, которому 22 марта исполнится лишь два месяца, кровоточила послеоперационная рана на половом органе. Ребенка доставили в Первую детскую больницу.

    Было установлено, что обрезание делалось не из религиозных соображений, а по медицинским показаниям. Младенцу был поставлен соответствующий диагноз. Правда, родители решили провести операцию на дому, а не в условиях больницы. Для этого в квартиру пригласили хирурга из ЦРБ Тосно. Доктор — уроженец Таджикистана, получивший российское гражданство в 2009 году.

    Правоохранительные органы начали проверку.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Ребенок пострадалРодители и дети
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    firma18 Мар 2024 в 09:07
    Доктор-таджик?! Из ЦРБ Тосно??
    +0−0
    DanCitizen18 Мар 2024 в 09:06
    Днем доктор, вечером таксует
    +0−0
    Гость18 Мар 2024 в 08:53
    Не в первый раз подобное происходит. За последний год уже были такие случаи. Или же родители экономят на хороших врачах или же не могут в своих поликлиниках сделать эту процедуру. Хотя это увечие, а не процедура, как мне кажется.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close