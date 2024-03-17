В Перми раздался взрыв в ДК, где был избирательный участок. Есть пострадавшая

В Перми в ДК Солдатова, где был открыт избирательный участок, раздался взрыв. Как сообщает краевое Министерство территориальной безопасности, одна из жительниц взорвала петарду.
Всё случилось в последний выборный день, 17 марта. Женщина подожгла петарду в туалете. В результате воспламенения она получила травмы рук, жительницу госпитализировали. О других пострадавших не сообщается.
Правоохранительные органы проводят проверку. Избирательная комиссия Пермского края в комментарии 59.RU сообщила, что в помещении ДК Солдатова расположены два УИК и оба оказались вдали от места происшествия. Голосование на этих участках к моменту инцидента было завершено, сейчас ведется подсчет голосов в резервных помещениях. На избирательный процесс инцидент никак не повлиял.