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    В Перми раздался взрыв в ДК, где был избирательный участок. Есть пострадавшая

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    22 комментария

    В Перми в ДК Солдатова, где был открыт избирательный участок, раздался взрыв. Как сообщает краевое Министерство территориальной безопасности, одна из жительниц взорвала петарду.

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    Всё случилось в последний выборный день, 17 марта. Женщина подожгла петарду в туалете. В результате воспламенения она получила травмы рук, жительницу госпитализировали. О других пострадавших не сообщается.

    Правоохранительные органы проводят проверку. Избирательная комиссия Пермского края в комментарии 59.RU сообщила, что в помещении ДК Солдатова расположены два УИК и оба оказались вдали от места происшествия. Голосование на этих участках к моменту инцидента было завершено, сейчас ведется подсчет голосов в резервных помещениях. На избирательный процесс инцидент никак не повлиял.

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    УДИВЛЕНИЕ2
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    Комментарии 22

    Гость17 Мар 2024 в 21:04
    работать нужно над конституцией и над самими собой.
    "бабу не слушай.". такая строка там должна быть.

    понятие сексизм создано для того, чтобы развалить россию.
    понятие демократия, во все не то, которое в сша.
    в греции её описали, у нас по соседству, давным давно.
    демократия существует только благодаря легальному оружию в США.
    и из-за чего чиновники правительства не устраивают намеренные бунты, с целью выманить тех, кого они боятся.
    потому что их постреляют, если они будут вынуждать бунтовать.
    борьба идёт не власть, а за спокойствие.
    идиоты, хотят бороться за власть.
    и они туда лезут.
    и чтобы они туда не лезли, оружие должно быть легальным.
    это гениальная идея.
    +0−0
    Гость17 Мар 2024 в 20:39
    Женщина просто перепутала петарду с тампаксом . А женщина -огонь,ну вот и воспламенилось...
    +0−1
    Гость17 Мар 2024 в 20:36
    Количество неадекватных поступков на нынешнем мероприятии говорит, скорее, о тяжелом общем психическом состоянии общества. Пятый год беспрерывного психологического террора, безусловно, крайне тяжело отражается на психике людей, отсюда и безумные поступки, которые больше похожи на суицидальные, чем на рациональные.
    +0−0
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