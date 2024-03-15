ЦИК: явка на выборах президента России в первый день достигла 33,45%

Общая явка по стране в первый день выборов президента России на 20:30 мск 15 марта составляет 33,45%. Это следует из данных на сайте ЦИК.



В Петербурге избирательные участки закрылись в 20:00 мск, По данным ТАСС, к этому времени общая явка на выборах президента РФ в стране составляла 28,96%. Участки в Северной столице снова откроются в 8:00 мск в субботу, 16 марта.

В Петербурге работают 1 947 постоянных участковых избирательных комиссий и 22 временные. Они ждут 3,8 млн избирателей — и многих уже дождались. О том, каким стал первый день выборов в городе, читайте в нашем материале.

