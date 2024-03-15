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    ЦИК: явка на выборах президента России в первый день достигла 33,45%

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    77 комментариев

    Общая явка по стране в первый день выборов президента России на 20:30 мск 15 марта составляет 33,45%. Это следует из данных на сайте ЦИК.

    В Петербурге избирательные участки закрылись в 20:00 мск, По данным ТАСС, к этому времени общая явка на выборах президента РФ в стране составляла 28,96%. Участки в Северной столице снова откроются в 8:00 мск в субботу, 16 марта.

    В Петербурге работают 1 947 постоянных участковых избирательных комиссий и 22 временные. Они ждут 3,8 млн избирателей — и многих уже дождались. О том, каким стал первый день выборов в городе, читайте в нашем материале.

    Напомним, по данным ЦИК, более трех миллионов человек уже проголосовали дистанционно. Всего участвовать в выборах таким образом планируют около пяти миллионов.

    Президент РФ Владимир Путин принял участие в голосовании на выборах главы государства в онлайн-формате. Путин голосовал в своей резиденции в Ново-Огарёво. На видео, опубликованном Кремлем, показано, как президент делает выбор с помощью компьютера, а потом система говорит, что он успешно проголосовал.

    В Петербурге избирательные участки 16 и 17 марта будут работать с 8:00 до 20:00.

    В выборах участвуют четыре кандидата: самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков от партии «Новые люди».

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    Выборы президента
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    Комментарии 77

    swetlana.peshkowa15 Мар 2024 в 22:39
    Так держать, товарищи!! И вообще, 76 - это не возраст, это гарантия! Гарантия того, что еще 24 годать мучаться не придется.
    +4−4
    Гость15 Мар 2024 в 22:37
    Хватит ерунду писать. Люди действительно приходят и голосуют. Никто их не тащит на избирательные участки. Сегодня у меня почти все знакомые и родственники проголосовали. Я и сам пойду в воскресенье.
    +3−8
    Гость15 Мар 2024 в 22:36
    А где новость про Великого артиста Ширвинда на первой полосе? По моему он заслужил это! Как не стыдно всем новостным каналам!!!
    +0−5
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