ЦИК: явка на выборах президента России в первый день достигла 33,45%

Общая явка по стране в первый день выборов президента России на 20:30 мск 15 марта составляет 33,45%. Это следует из данных на сайте ЦИК.
В Петербурге избирательные участки закрылись в 20:00 мск, По данным ТАСС, к этому времени общая явка на выборах президента РФ в стране составляла 28,96%. Участки в Северной столице снова откроются в 8:00 мск в субботу, 16 марта.
В Петербурге работают 1 947 постоянных участковых избирательных комиссий и 22 временные. Они ждут 3,8 млн избирателей — и многих уже дождались. О том, каким стал первый день выборов в городе, читайте в нашем материале.
Напомним, по данным ЦИК, более трех миллионов человек уже проголосовали дистанционно. Всего участвовать в выборах таким образом планируют около пяти миллионов.
Президент РФ Владимир Путин принял участие в голосовании на выборах главы государства в онлайн-формате. Путин голосовал в своей резиденции в Ново-Огарёво. На видео, опубликованном Кремлем, показано, как президент делает выбор с помощью компьютера, а потом система говорит, что он успешно проголосовал.
В Петербурге избирательные участки 16 и 17 марта будут работать с 8:00 до 20:00.
В выборах участвуют четыре кандидата: самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков от партии «Новые люди».