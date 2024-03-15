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    Губернатор Белгородской области посетил Грайворон: украинских войск в регионе нет

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    Грайворонский городской округ, который в четверг, 14 марта, обстреливали ВСУ, посетил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Фотографии глава региона опубликовал в своем Telegram-канале.

    Гладков рассказал, что вместе с начальником региональной безопасности Евгением Воробьевым проехал сёла Гора-Подол, Глотово, Козинка в Грайворонском городском округе. «Могу утверждать: на территории региона украинских войск нет, бой идет за его пределами», — говорится в посте губернатора.

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    По его словам, Козинке «досталось сильно, разрушения очень серьезные». Жителей населенного пункта вывезли в безопасное место. «Отправим, если будет желание, к родным или в ПВР [пункт временного размещения]», — сказано в публикации.

    Оценить ущерб попробуют утром. Если обстановка будет позволять, то тогда будет начато восстановление.

    «Поговорил с жителями, находящимися в ПВР в Грайвороне — удивительные люди! Не перестаю удивляться их мужеству!» — написал Гладков в своем Telegram-канале.

    Ночью 14 марта Белгород и область атаковали беспилотники, начались пожары, их быстро потушили. Утром, по данным Минобороны, реактивная система залпового огня уничтожила в воздухе реактивные снаряды. Возбуждено уголовное дело. Фотографии последствий смотрите на «Фонтанке».

    В течение дня 19 мирных жителей получили ранения из-за обстрелов со стороны ВСУ территории Белгородской области. Погибли два человека.

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