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    Тысячам жителей Липецка вернули тепло после аварии

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    Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об успешной ликвидации последствий аварий, которые привели к отсутствию теплоснабжения почти в 300 многоквартирных домах. Он заверил, что гражданам будут проведены перерасчеты за отопление.

    «Тепло уже восстановлено в домах липчан, и в настоящее время наш главный приоритет — предотвратить возможные новые аварии. Вся информация поступает в ситуационный центр региона, мы следим за каждой заявкой», — отметил он в воскресенье в своем телеграм-канале.

    Мэр Липецка Евгения Уваркина ранее сообщила о произошедшей аварии в системе теплоснабжения, в результате чего отопление было выключено в 27 многоквартирных домах. Впоследствии Артамонов уточнил, что было выявлено три аварийных прорыва, и количество домов без отопления возросло до 282.

    Изначально восстановить теплоснабжение обещали к 14:00. Температура воздуха в Липецке в предыдущие дни опускалась до минус 24 градусов.

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