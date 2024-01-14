Тысячам жителей Липецка вернули тепло после аварии

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об успешной ликвидации последствий аварий, которые привели к отсутствию теплоснабжения почти в 300 многоквартирных домах. Он заверил, что гражданам будут проведены перерасчеты за отопление.



«Тепло уже восстановлено в домах липчан, и в настоящее время наш главный приоритет — предотвратить возможные новые аварии. Вся информация поступает в ситуационный центр региона, мы следим за каждой заявкой», — отметил он в воскресенье в своем телеграм-канале.



Мэр Липецка Евгения Уваркина ранее сообщила о произошедшей аварии в системе теплоснабжения, в результате чего отопление было выключено в 27 многоквартирных домах. Впоследствии Артамонов уточнил, что было выявлено три аварийных прорыва, и количество домов без отопления возросло до 282.

