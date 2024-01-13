    Сейчас

    -15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -15˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -19

    2 м/с, южн

    756мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.13eur96.75

    В Липецке — минус 28 и почти 300 домов без отопления и горячей воды

    1731
    70 комментариев

    Коммунальная авария стала причиной массового отключения отопления и горячей воды в 282 домах в Липецке. Аварийные бригады пытаются максимально оперативно устранить аварию. Об этом сообщила мэр города Евгения Уваркина в telegram-канале.

    Причиной отключений стала авария на сетях АО «Квадра». По словам Уваркиной, к ликвидации последствий ЧП подключены все силы компании — на месте 19 единиц спецтехники и 50 специалистов аварийных бригад.

    Из-за мороза для горожан оборудовали пункты временного размещения. Вернуть тепло в дома коммунальщики обещают к восьми часам вечера.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Коммунальная авария
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ14
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 70

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    70
    close