В Липецке — минус 28 и почти 300 домов без отопления и горячей воды

Коммунальная авария стала причиной массового отключения отопления и горячей воды в 282 домах в Липецке. Аварийные бригады пытаются максимально оперативно устранить аварию. Об этом сообщила мэр города Евгения Уваркина в telegram-канале.



Причиной отключений стала авария на сетях АО «Квадра». По словам Уваркиной, к ликвидации последствий ЧП подключены все силы компании — на месте 19 единиц спецтехники и 50 специалистов аварийных бригад.



Из-за мороза для горожан оборудовали пункты временного размещения. Вернуть тепло в дома коммунальщики обещают к восьми часам вечера.

