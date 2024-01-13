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    «Люди застряли как в капкане». На М-11 пробка из-за ДТП

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    Фото: читатель Анатолий
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    Движение в сторону Москвы перекрыто на участке трассы М-11 «Нева». Об этом 13 января сообщает Автодор.

    Отмечается, что движения нет на 584-м километре трассы. Съезд на М-10 возможен на 648-м километре дороги, на развязке с А-120.

    Как сообщает читатель «Фонтанки», в месте аварии скопилась серьезная пробка. «Мороз –18, съезд с трассы не организовали, дорогу не перекрыли. Люди застряли как в капкане!» — написал Анатолий.

    Напомним, днем 8 января на М-11 произошла массовая авария с участием 66 машин. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. Следствие ищет тех, кто отвечал за уборку дороги во время снегопада.

    Фото: читатель Анатолий

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