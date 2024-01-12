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    В Турции для иностранцев сделали платным посещение мечети Айя-София

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    12 комментариев

    Вход в мечеть Айя-София (Святая София) в Стамбуле станет платным для иностранных туристов. Вход будет стоить 25 евро — 2 500 рублей. Об этом в пятницу, 12 января, сообщает NTV со ссылкой на сообщение турецких властей.

    Посещение станет платным с 15 января. Билеты будут продавать в специальной кассе. Такая схема, предполагают власти Турции, поможет предотвратить появление длинных очередей.

    Для граждан Турции вход в мечеть останется платным.

    Мечеть Айя-София — бывший патриарший православный собор, расположенный в историческом центре современного Стамбула (ранее Константинополь). Он был построен в 537 году нашей эры. Это всемирно известный памятник византийского зодчества. В 1453 году собор был преобразован в мечеть, а с 1935-го по 2020 год действовал в качестве музея, пока президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.

    О планах сделать проход в Айя-София платным, стало известно в октябре прошлого года.

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    ТурцияТуризм
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    Комментарии 12

    Гость12 Янв 2024 в 21:04
    премьера у софокла?
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