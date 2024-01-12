В Турции для иностранцев сделали платным посещение мечети Айя-София

Вход в мечеть Айя-София (Святая София) в Стамбуле станет платным для иностранных туристов. Вход будет стоить 25 евро — 2 500 рублей. Об этом в пятницу, 12 января, сообщает NTV со ссылкой на сообщение турецких властей.

Посещение станет платным с 15 января. Билеты будут продавать в специальной кассе. Такая схема, предполагают власти Турции, поможет предотвратить появление длинных очередей.



Для граждан Турции вход в мечеть останется платным.



Мечеть Айя-София — бывший патриарший православный собор, расположенный в историческом центре современного Стамбула (ранее Константинополь). Он был построен в 537 году нашей эры. Это всемирно известный памятник византийского зодчества. В 1453 году собор был преобразован в мечеть, а с 1935-го по 2020 год действовал в качестве музея, пока президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.

