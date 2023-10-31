Турция сделает платным для иностранцев вход в мечеть Айя-София в Стамбуле

Вход в Большую мечеть Айя-София в Стамбуле станет платным для иностранных туристов, сообщил 31 октября министр туризма Турции Мехмет Нури Эрсой. Нововведения вступят в силу с 15 января 2024 года, уточняет РИА Новости.
«Посещение Айя-Софии станет платным для иностранных туристов с 15 января 2024 года», — заявил министр в ходе брифинга. Он пояснил, что для граждан Турции, посещающих мечеть для богослужений, вход останется бесплатным.
Чиновник отметил, что решение было принято на основе рекомендаций ЮНЕСКО. С 15 января туристы и верующие будут проходить в мечеть через разные входы, чтобы не было путаницы.
Мечеть Айя-София — бывший патриарший православный собор, расположенный в историческом центре современного Стамбула (ранее Константинополь). Он был построен в 537 году нашей эры. Это всемирно известный памятник византийского зодчества. В 1453 году собор был преобразован в мечеть, а с 1935 по 2020 год действовал в качестве музея, пока президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.
В конце 2023 года в мечети начались реставрационные работы, в ходе которых планируется очистить фасад и укрепить здание от возможных землетрясений. При этом верующие и туристы смогут посещать Айя-Софию даже в период работ.