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    Турция сделает платным для иностранцев вход в мечеть Айя-София в Стамбуле

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    Вход в Большую мечеть Айя-София в Стамбуле станет платным для иностранных туристов, сообщил 31 октября министр туризма Турции Мехмет Нури Эрсой. Нововведения вступят в силу с 15 января 2024 года, уточняет РИА Новости.

    «Посещение Айя-Софии станет платным для иностранных туристов с 15 января 2024 года», — заявил министр в ходе брифинга. Он пояснил, что для граждан Турции, посещающих мечеть для богослужений, вход останется бесплатным.

    Чиновник отметил, что решение было принято на основе рекомендаций ЮНЕСКО. С 15 января туристы и верующие будут проходить в мечеть через разные входы, чтобы не было путаницы.

    Мечеть Айя-София — бывший патриарший православный собор, расположенный в историческом центре современного Стамбула (ранее Константинополь). Он был построен в 537 году нашей эры. Это всемирно известный памятник византийского зодчества. В 1453 году собор был преобразован в мечеть, а с 1935 по 2020 год действовал в качестве музея, пока президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.

    В конце 2023 года в мечети начались реставрационные работы, в ходе которых планируется очистить фасад и укрепить здание от возможных землетрясений. При этом верующие и туристы смогут посещать Айя-Софию даже в период работ.

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    МечетьПлатный входСтамбулТурция
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