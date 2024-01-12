Учительница из Петербурга отделалась штрафом за сокрытие информации о готовящемся поджоге военкомата

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении учительницы Татьяны Лименя-Осиповой, признанной виновной в сокрытии информации о теракте. Об этом 12 января сообщает объединенная пресс-служба судов города в своем телеграм-канале.



Суд установил, что 30 сентября 2022 года Лименя-Осипова узнала от знакомого медработника Максима Асрияна (внесен в реестр террористов Росфинмониторинга) о его планах совершить поджог военного комиссариата в Санкт-Петербурге. 26-летний Асриян был недоволен проводимой Россией специальной военной операцией на Украине и планировал помешать мобилизации. Лименя-Осипова не сообщила о планах Асрияна в органы власти.