Учительница из Петербурга отделалась штрафом за сокрытие информации о готовящемся поджоге военкомата

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении учительницы Татьяны Лименя-Осиповой, признанной виновной в сокрытии информации о теракте. Об этом 12 января сообщает объединенная пресс-служба судов города в своем телеграм-канале.
Суд установил, что 30 сентября 2022 года Лименя-Осипова узнала от знакомого медработника Максима Асрияна (внесен в реестр террористов Росфинмониторинга) о его планах совершить поджог военного комиссариата в Санкт-Петербурге. 26-летний Асриян был недоволен проводимой Россией специальной военной операцией на Украине и планировал помешать мобилизации. Лименя-Осипова не сообщила о планах Асрияна в органы власти.
1 октября 2022 года Асриян попытался осуществить задуманное, но был задержан нарядом Росгвардии. В Петербурге он стал первым, кому за покушение на комиссариат вменили террористическую статью. При аресте он признал вину. После этого мужчина отправил ей сообщение, что попытка поджога не удалась, но и тогда подсудимая не сообщила об этом властям.
Лименя-Осипова вину признала. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей.
В деле фигурирует также вторая учительница, которая, по версии следствия, знала о планируемом поджоге.