Двух учительниц в Петербурге задержали за недонесение о готовящемся теракте

Через год после неудачной попытки поджога военкомата Фрунзенского района задержали двух женщин, которые якобы знали, но не сообщили о готовящемся теракте. И даже помогли ранее задержанному медбрату его готовить.



Сотрудники полиции и УФСБ накануне задержали двух петербурженок, 26 и 28 лет, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 сентября. Младшая в Интернете предлагает свои услуги как преподаватель музыки, старшая в соцсетях пишет о себе как об учителе английского.



По версии следствия, в октябре 2022 года они были в гостях у 26-летнего Максима Асрияна. Якобы он рассказал им о том, что недоволен властью и хочет совершить поджог военкомата. Женщины, по предварительной информации, не только не воспрепятствовали ему, но и купили по бутылке для розжига. Из них мужчина потом приготовил взрывоопасные коктейли.

