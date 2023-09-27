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    Двух учительниц в Петербурге задержали за недонесение о готовящемся теракте

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    21 комментарий

    Через год после неудачной попытки поджога военкомата Фрунзенского района задержали двух женщин, которые якобы знали, но не сообщили о готовящемся теракте. И даже помогли ранее задержанному медбрату его готовить.

    Сотрудники полиции и УФСБ накануне задержали двух петербурженок, 26 и 28 лет, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 сентября. Младшая в Интернете предлагает свои услуги как преподаватель музыки, старшая в соцсетях пишет о себе как об учителе английского.

    По версии следствия, в октябре 2022 года они были в гостях у 26-летнего Максима Асрияна. Якобы он рассказал им о том, что недоволен властью и хочет совершить поджог военкомата. Женщины, по предварительной информации, не только не воспрепятствовали ему, но и купили по бутылке для розжига. Из них мужчина потом приготовил взрывоопасные коктейли.

    «Фонтанка» писала, что Асрияна задержали в Пулково 7 октября прошлого года. Его подозревают в том, что в ночь на 1 октября он перелез через ограду военкомата Фрунзенского района. Но ничего не сделал: предположительно, его спугнул наряд Росгвардии.

    Мужчину задержали по делу о попытке теракта и отправили под стражу.

    Задержанных женщин опросили по делу о несообщении о готовящемся теракте. После допроса их отпустили под подписку о невыезде.

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    Комментарии 21

    Гость27 Сен 2023 в 10:20
    Идёт просто какая-то фильтрация дурачков в обществе.
    +0−1
    Гость27 Сен 2023 в 10:18
    Позор этой власти фееричен!
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 10:15
    Это Асриян их заложил?
    +0−0
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