США вводят санкции против трех российских юрлиц и физлица за ракеты из КНДР

Госдепартамент США ввел санкции в отношении трех российских юридических лиц и одного физического в связи с якобы имеющим место «содействием в передаче Москве баллистических ракет от КНДР», заявил госсекретарь Энтони Блинкен. По данным Вашингтона, ракеты, переданные Москве, были использованы в ходе военной операции на Украине.
Согласно пресс-релизу на сайте Госдепа, санкции введены в отношении государственной авиакомпании «224-й летный отряд» и ее директора Владимира Михейчика, а также полигонов Ашулук и Владимировка в Астраханской области.
По словам Блинкена, Вашингтон продолжит «внимательно отслеживать любую поддержку, оказываемую Россией КНДР в обмен на это оружие», задействует все инструменты для выявления «причастных» и «без колебаний предпримет дальнейшие действия», передаёт РИА Новости.
4 января координатор стратегических коммуникаций Совбеза США Джон Кирби заявил, что КНДР «недавно поставила России баллистические ракеты», и 30 декабря и 2 января российские военные запустили их по Украине.
Российские власти отвергают обвинения в нарушениях санкций Совбеза ООН в отношении КНДР.
Включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет американским компаниям и гражданам вести бизнес с этими лицами.