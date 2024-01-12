    Сейчас

    -15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -15˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как -18

    0 м/с, штиль

    760мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.78eur97.54

    США вводят санкции против трех российских юрлиц и физлица за ракеты из КНДР

    3058
    7 комментариев

    Госдепартамент США ввел санкции в отношении трех российских юридических лиц и одного физического в связи с якобы имеющим место «содействием в передаче Москве баллистических ракет от КНДР», заявил госсекретарь Энтони Блинкен. По данным Вашингтона, ракеты, переданные Москве, были использованы в ходе военной операции на Украине.

    Согласно пресс-релизу на сайте Госдепа, санкции введены в отношении государственной авиакомпании «224-й летный отряд» и ее директора Владимира Михейчика, а также полигонов Ашулук и Владимировка в Астраханской области.

    По словам Блинкена, Вашингтон продолжит «внимательно отслеживать любую поддержку, оказываемую Россией КНДР в обмен на это оружие», задействует все инструменты для выявления «причастных» и «без колебаний предпримет дальнейшие действия», передаёт РИА Новости.

    4 января координатор стратегических коммуникаций Совбеза США Джон Кирби заявил, что КНДР «недавно поставила России баллистические ракеты», и 30 декабря и 2 января российские военные запустили их по Украине.

    Российские власти отвергают обвинения в нарушениях санкций Совбеза ООН в отношении КНДР.

    Включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет американским компаниям и гражданам вести бизнес с этими лицами.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Санкции против РоссииСШАКитай
    ЛАЙК7
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close