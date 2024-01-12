США вводят санкции против трех российских юрлиц и физлица за ракеты из КНДР

Госдепартамент США ввел санкции в отношении трех российских юридических лиц и одного физического в связи с якобы имеющим место «содействием в передаче Москве баллистических ракет от КНДР», заявил госсекретарь Энтони Блинкен. По данным Вашингтона, ракеты, переданные Москве, были использованы в ходе военной операции на Украине.

Согласно пресс-релизу на сайте Госдепа, санкции введены в отношении государственной авиакомпании «224-й летный отряд» и ее директора Владимира Михейчика, а также полигонов Ашулук и Владимировка в Астраханской области.