«Читайте слово "кока"». Пассажирку Пулково проверяют из-за шоколадки с наркотиком

Таможенники Пулково изъяли шоколадку с наркотиком у пассажирки, которая прилетела из Перу. Как стало известно «Фонтанке» 11 января, экспертиза показала наличие в сладости листа коки. Это растение запрещено к ввозу, так как включено в перечень прекурсоров, но тюрьма женщине не грозит.
Как пояснили в таможне Пулково, масса вещества составила 0,0875 грамма. При этом в ведомстве уточнили, что уголовная ответственность может наступить от массы более двух граммов. Другой источник из таможенной сферы добавил — причиной отказа в возбуждении дела может стать и то, что у человека не было умысла. Добавим, сейчас проводится проверка, окончательного решения пока нет.
По данным «Фонтанки», подобные ситуации происходят в Пулково несколько раз в месяц. Обычно с туристами, которые возвращаются из Латинской Америки и везут в качестве сувениров сладости и напитки, купленные на рынках.
Собеседник «Фонтанки» советует: если покупаете что-то на местных рынках, смотрите на надписи. Если в продукции содержатся листья коки, то на упаковке это будет обозначено. Читайте надписи, они могут быть на иностранном языке, но слово «coca» на латинице распознать можно.
Напомним, осенью таможенники Пулково изъяли у петербурженки чай из листьев коки. Женщина пояснила, что очень любит фиточай, а необычный экземпляр она купила в сувенирной лавке в столице Колумбии всего за 20 песо.