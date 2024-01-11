    Сейчас

    -8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -8˚C

    Пасмурно, Снег

    Ощущается как -12

    3 м/с, сев

    762мм

    95%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.78eur97.54

    «Читайте слово "кока"». Пассажирку Пулково проверяют из-за шоколадки с наркотиком

    2737
    10 комментариев

    Таможенники Пулково изъяли шоколадку с наркотиком у пассажирки, которая прилетела из Перу. Как стало известно «Фонтанке» 11 января, экспертиза показала наличие в сладости листа коки. Это растение запрещено к ввозу, так как включено в перечень прекурсоров, но тюрьма женщине не грозит.

    Как пояснили в таможне Пулково, масса вещества составила 0,0875 грамма. При этом в ведомстве уточнили, что уголовная ответственность может наступить от массы более двух граммов. Другой источник из таможенной сферы добавил — причиной отказа в возбуждении дела может стать и то, что у человека не было умысла. Добавим, сейчас проводится проверка, окончательного решения пока нет.

    По данным «Фонтанки», подобные ситуации происходят в Пулково несколько раз в месяц. Обычно с туристами, которые возвращаются из Латинской Америки и везут в качестве сувениров сладости и напитки, купленные на рынках.

    Собеседник «Фонтанки» советует: если покупаете что-то на местных рынках, смотрите на надписи. Если в продукции содержатся листья коки, то на упаковке это будет обозначено. Читайте надписи, они могут быть на иностранном языке, но слово «coca» на латинице распознать можно.

    Напомним, осенью таможенники Пулково изъяли у петербурженки чай из листьев коки. Женщина пояснила, что очень любит фиточай, а необычный экземпляр она купила в сувенирной лавке в столице Колумбии всего за 20 песо.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Латинская АмерикаПулковоТаможня
    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close