«Читайте слово "кока"». Пассажирку Пулково проверяют из-за шоколадки с наркотиком

Таможенники Пулково изъяли шоколадку с наркотиком у пассажирки, которая прилетела из Перу. Как стало известно «Фонтанке» 11 января, экспертиза показала наличие в сладости листа коки. Это растение запрещено к ввозу, так как включено в перечень прекурсоров, но тюрьма женщине не грозит.



Как пояснили в таможне Пулково, масса вещества составила 0,0875 грамма. При этом в ведомстве уточнили, что уголовная ответственность может наступить от массы более двух граммов. Другой источник из таможенной сферы добавил — причиной отказа в возбуждении дела может стать и то, что у человека не было умысла. Добавим, сейчас проводится проверка, окончательного решения пока нет.