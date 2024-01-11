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    Свалку с крысами в Московском районе убрали спустя сутки после публикации «Фонтанки»

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    Свалку с крысами возле ЖК «Светлый мир “Жизнь”» в Московском районе все же убрали. Это произошло 11 января — спустя сутки после того, как «Фонтанка» рассказала о стихийной горе мусора у жилых домов.

    Фото 1:читатель «Фонтанки» Илья
    Фото 2:пресс-служба администрации Московского района
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    Один из жителей рассказал, что мусор скапливался при въезде на территорию ЖК, напротив бывшего мясокомбината «Самсон». Раньше там стояли временные контейнеры, но в конце декабря их убрали, однако люди продолжали выкидывать туда отходы. Из-за этого завелись крысы, рядом бегали бродячие собаки. Жители утверждали, что обращались к чиновникам, но свалка только росла.

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    Сейчас место полностью очищено. В администрации Московского района уточнили, что управляющая компания разъяснит жителям, куда можно выкидывать мусор в окрестностях ЖК.

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    СвалкаВывоз мусораКрысы
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