Свалку с крысами в Московском районе убрали спустя сутки после публикации «Фонтанки»

Свалку с крысами возле ЖК «Светлый мир “Жизнь”» в Московском районе все же убрали. Это произошло 11 января — спустя сутки после того, как «Фонтанка» рассказала о стихийной горе мусора у жилых домов.
Один из жителей рассказал, что мусор скапливался при въезде на территорию ЖК, напротив бывшего мясокомбината «Самсон». Раньше там стояли временные контейнеры, но в конце декабря их убрали, однако люди продолжали выкидывать туда отходы. Из-за этого завелись крысы, рядом бегали бродячие собаки. Жители утверждали, что обращались к чиновникам, но свалка только росла.
Сейчас место полностью очищено. В администрации Московского района уточнили, что управляющая компания разъяснит жителям, куда можно выкидывать мусор в окрестностях ЖК.