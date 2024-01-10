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    «Размером с небольшую собачку». Крысы атакуют жителей ЖК на юге Петербурга из-за свалки у дома

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    У жителей ЖК «Светлый мир “Жизнь”» в Московском районе тот самый мир немного померк. У их дома образовалась несанкционированная свалка, а соседями стали крысы и горы мусора.

    читатель «Фонтанки» Илья

    Как рассказал «Фонтанке» один из жильцов, Илья, мусор скапливается при въезде на территорию ЖК, напротив бывшего мясокомбината «Самсон». Раньше там стояли пункты для утилизации твердых отходов и строительного мусора, однако многие жители выбрасывали туда и обычные бытовые отходы. 27 декабря контейнеры убрали, но вредные привычки остались.

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    «Инициативные жильцы заплатили работникам УК, чтобы те убрали стихийную свалку и огородили злосчастный участок лентами, но, к сожалению, это не помогло. С каждым днем зловонная гора мусора растет, а в ней копошатся крысы, сбежавшиеся с окрестных предприятий. Некоторые размером с небольшую собачку», — говорит житель дома.

    По словам Ильи, к жилому комплексу эта территория не относится, но и желающих обслуживать ее среди городских служб нет. «Видимо, территория бывшего мясокомбината для наших чиновников — это такая чашка Петри, где варятся крысы, нелегальные мигранты, закладчики, стаи бродячих псов и несчастные жильцы, умудрившиеся купить квартиру среди всей этой "Жизни"».

    Жители уже написали обращения в Роспотребнадзор и прокуратуру.

    В ГАТИ «Фонтанке» подтвердили, что за территорию, на которой скопился мусор, отвечают городские власти. В администрации Московского района заявили, что уже решают вопрос по уборке территории.

    «Это земли общего пользования. Мусорные контейнеры были убраны по инициативе управляющей компании. В связи с этим и образовалась стихийная свалка. Администрация района сейчас в оперативном порядке решает вопрос по ликвидации данных отходов», – ответили в районной администрации.

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