Умер актёр Юрий Соломин

Народный артист СССР Юрий Соломин ушёл из жизни на 89-м году жизни. Об этом сообщает 11 января ТАСС со ссылкой на источник.

«Юрий Соломин скончался, только накануне он был выписан из больницы после инсульта», — сказал собеседник агентства.



Соломин был госпитализирован в ноябре: попал в реанимацию, затем его состояние стабилизировалось.