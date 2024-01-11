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    Умер актёр Юрий Соломин

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    83 комментария
    Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
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    Народный артист СССР Юрий Соломин ушёл из жизни на 89-м году жизни. Об этом сообщает 11 января ТАСС со ссылкой на источник.

    «Юрий Соломин скончался, только накануне он был выписан из больницы после инсульта», — сказал собеседник агентства.

    Соломин был госпитализирован в ноябре: попал в реанимацию, затем его состояние стабилизировалось.

    Юрий Соломин — художественный руководитель Государственного академического Малого театра. Снимался в кинофильмах «Дерсу Узала» Акиры Куросавы, «ТАСС уполномочен заявить…», «Адъютант его превосходительства», «Хождение по мукам», «Обыкновенное чудо», «Летучая мышь», «Московская сага» и т. д. Старший брат актера театра и кино Виталия Соломина, умершего в 2002 году. Народный артист СССР и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

    Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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    Юрий СоломинУмер актер
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    Комментарии 83

    Гость11 Янв 2024 в 14:48
    Очень почитал путина.
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