Умер актёр Юрий Соломин

Народный артист СССР Юрий Соломин ушёл из жизни на 89-м году жизни. Об этом сообщает
«Юрий Соломин скончался, только накануне он был выписан из больницы после инсульта», — сказал собеседник агентства.
Соломин был госпитализирован в ноябре: попал в реанимацию, затем его состояние стабилизировалось.
Юрий Соломин — художественный руководитель Государственного академического Малого театра. Снимался в кинофильмах «Дерсу Узала» Акиры Куросавы, «ТАСС уполномочен заявить…», «Адъютант его превосходительства», «Хождение по мукам», «Обыкновенное чудо», «Летучая мышь», «Московская сага»