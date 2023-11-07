РИА: артист Юрий Соломин находится в реанимации в тяжелом состоянии

Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного Академического Малого театра в Москве Юрий Соломин находится в реанимации. Об этом сообщает РИА Новости 7 ноября со ссылкой на врачей.



По данным агентства, состояние артиста оценивают как тяжелое.



88-летнего Юрия Соломина госпитализировали накануне, 6 ноября. Как рассказала директор театра Тамара Михайлова, актер потерял сознание на улице, когда садился в машину, чтобы отправиться в театр.



Юрий Соломин – актер театра и кино, народный артист СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Он руководит Малым театром с 1988 года. В кино известен ролями в фильмах «Дерсу Узала», «ТАСС уполномочен заявить…», «Блокада», «Хождение по мукам», «Обыкновенное чудо» и других картинах.

